Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede 4,5 yılda 18 bin 910 metre asfalt yol, 11 bin 396 metre beton yol, 82 bin 887 metre sathi kaplama ve 115 bin 55 metrekare taş parke yol yaptıklarını söyledi.

İlçede gerçekleştirilen yol çalışmalarıyla modern ve konforlu yollara kavuşan Canik ilçesindeki vatandaşlar, güvenle seyahat ediyor. Canik’e ulaşımda büyük yatırımlar kazandırıldığına vurgu yapan Başkan İbrahim Sandıkçı, ilçeye 4.5 yılda 18 bin 910 metre asfalt yol, 11 bin 396 metre beton yol, 82 bin 887 metre sathi kaplama ve 115 bin 55 metrekare taş parke yol yaptıklarının altını çizdi. Ayrıca yol açma çalışmalarıyla da ilçenin ulaşım ağını güçlendirdiklerini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, 4.5 yılda 140 bin 60 metre yeni yol kazandırdıklarını belirtti.

Canik konforlu ve güvenli yollara kavuştu

İlçeyi vatandaşların kesintisiz ve rahat bir şekilde seyahat edebildiği yeni yollarla donattıklarını ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Canik’imizi, göreve geldiğimiz ilk günden itibaren özveriyle sürdürdüğümüz yol çalışmalarıyla güvenli ve konforlu yollara kavuşturduk. İlçemizde yol çalışmalarımızı merkez, kırsal mahalle ayrımı yapmadan gayretle sürdürdük. 4.5 yılda 18 bin 910 metre asfalt yol, 11 bin 396 metre beton yol ve 82 bin 887 metre sathi kaplama yaptık. İlçemizi vatandaşlarımızın kesintisiz ve rahat bir şekilde seyahat edebildiği yeni yollarla donattık. Ayrıca ilçemizde görevde olduğumuz 4.5 yıl içerisinde 140 bin 60 metre ham yol açtık. Canik’te kısa zamanda çok büyük işler yaptığımız yol çalışmalarımız kapsamında 115 bin 55 metrekare taş parke yol çalışması gerçekleştirdik. İlçemizin ulaşım ağını her geçen gün daha da güçlendirdik ve güçlendirmeye devam ediyoruz. Görevde bulunduğumuz 4,5 yıl içerisinde olduğu gibi ilçemizin her noktasına, vatandaşlarımıza güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunacak yeni yollar yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.