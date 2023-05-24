Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, 28 Mayıs’ta gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için Caniklilerin sandığa koşacağını söyledi.

AK Parti Samsun Milletvekili Av. Orhan Kırcalı ve Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik’te faaliyet gösteren işletmeleri ziyaret ederek ilçedeki esnaflarla bir araya geldi. İlçe esnafı tarafından büyük bir ilgi ve sevgi ile karşılanan Kırcalı ve Başkan İbrahim Sandıkçı, esnaflarla tek tek sohbet edip, onların talep ve önerilerini dinledi.

“Ülkemizin şahlanış dönemine şahitlik edeceğiz”

28 Mayıs’ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı rekor bir oyla destekleyeceklerini ifade eden İbrahim Sandıkçı, “Canikli hemşehrilerimizle birlikte Türkiye Yüzyılına emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Geride bıraktığımız Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde şehrimizde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a en yüksek oyla destek veren ilçelerin başında yer aldık. Büyük Türkiye zaferi için hemşehrilerimizle birlikte sandıklara koşacak, bereketin ve huzurun yüzyılı Türkiye Yüzyılına ulaşacağız. 28 Mayıs’ta sandıkta destan yazacak, ülkemizin şahlanış dönemine şahitlik edeceğiz. İkinci tur seçimlerinde kendi oy oranımızın üstüne çıkacak, Cumhurbaşkanımıza rekor bir oyla destek vereceğiz” dedi.

“Canik büyük Türkiye zaferine hazır”

İkinci tur seçimlerinde sandıklara sahip çıkacaklarını dile getiren Sandıkçı ayrıca, “Gönül insanı ve millet adamı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimlerden galip geleceğine yürekten inanıyoruz. Rehavete kapılmadan çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Canikli hemşehrilerimiz büyük Türkiye zaferine hazır. 28 Mayıs’ta gerçekleşecek olan seçimlerde ilk seçimde olduğu gibi sandıklara sıkı sıkıya sarılacak, oylarımıza sahip çıkacağız. Canik’te 28 Mayıs günü istikbal, istikrar ve güven için doğru adamla yola devam diyeceğiz ” diye konuştu.