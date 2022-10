Kadınları kahvaltı programında ağırlayan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nin yapımını tamamladıklarını, yakında hizmet vermeye başlayacağını açıkladı.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede yaşayan kadınlarla kahvaltı programında bir araya geldi. Canikli kadınlara belediye çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan İbrahim Sandıkçı, davetlilerin talep ve önerilerini dinledi.

“Vatandaşlarımıza ulaşıyor, gönüllere dokunuyoruz”

Kuzey Yıldızı ve Soğuksu Mahallelerinde yaşayan kadınlarla bir araya gelen Başkan İbrahim Sandıkçı, yaptığı sunumda önemli bilgiler verdi. Sosyal belediyecilik çalışmalarının önemi vurgu yapan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “İlçemizde kapı kapı, sokak sokak dolaşarak, vatandaşlarımıza ulaşıyor, gönüllere dokunuyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşımıza verdiğimiz hizmetlerimiz tüm ekip arkadaşlarımızın yoğun çalışmalarıyla devam ediyor. İlçe halkımız için hayata geçirdiğimiz projelerle sosyal belediyecilik anlamında belediyemiz örnek bir konumdadır” diye konuştu.

“Elektrik faturası desteği sağlıyoruz”

İlçedeki ihtiyaç sahibi ailelere yönelik elektrik faturası desteği sağlandığını ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, “Sosyal Yardım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerimizle saha taraması yapılarak belirlenen ihtiyaç sahibi ailelerimize ve müdürlüğümüze gelen başvurular üzerine belirlenen ihtiyaç sahibi ailelerimize elektrik fatura desteği sağlıyoruz. İlçemizde hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmıyor, her türlü desteği kendilerine sağlıyoruz. Canik Belediyesi olarak her an vatandaşlarımızın yanındayız” ifadelerini kullandı.

Başkan Sandıkçı’dan müjde

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede yapımı tamamlanan Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nin önümüzdeki günlerde hizmet vermeye başlayacağının müjdesini verdi. Başkan İbrahim Sandıkçı, “İlçemize kazandırdığımız Canik Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğimizin yapımını tamamladık. İçerisinde diş üniteleri, engelli diş üniteleri ve çocuk diş üniteleri bulunacak olan diş hastanemiz önümüzdeki günlerde vatandaşlarımıza hizmet vermeye başlayacak. Halkımız başka ilçelere gitmeye gerek duymaksızın diş tedavilerini ilçemizde yaptırabilecek” şeklinde konuştu.

“Canik Samsun’un parlayan yıldızı, geleceğin incisidir”

İlçenin kazandırılan yatırımlarla her geçen gün geliştiğini dile getiren Başkan İbrahim Sandıkçı, “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren kazandırdığımız projeler ve yatırımlarla ilçemizin gelişmesinde büyük bir ivme yakaladık. İnşallah planlamalarını tamamladığımız birçok farklı projelerimizin de yapımına en kısa süre içerisinde başlayacağız. Eğitimden sağlığa, spordan sosyal ve kültürel faaliyetlere kadar Canik Samsun’un parlayan yıldızı, geleceğin incisidir” dedi.

Canikli kadınlardan programa yoğun ilgi

Canik Belediyesi tarafından Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi’nde iki ayrı salonda, düzenlenen kahvaltı programı Canikli kadınların yoğun katılımıyla gerçekleşti. Programa Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı’nın eşi Selma Sandıkçı, AK Parti Canik İlçe Kadın Kolları Başkanı Fatma Donbay, MHP Canik İlçe Kadın Kolları Başkanı Cahide Başar Kılıç ve çok sayıda davetli katıldı.