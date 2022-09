Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçedeki sokak hayvanlarının tüm ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi.

Canik Belediyesi, ilçede sokak hayvanları için çalışmalarını sürdürüyor. Kış aylarına girilmesi ile birlikte ihtiyaçları artan sokak hayvanları için ilçede yeni mama ve su ünitelerinin kurulumu tamamlandı. Sağlık sorunu yaşayan hayvanların ise Canik Belediyesi veteriner hekimleri tarafından tedavileri gerçekleştiriliyor.

“Can dostlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz”

İlçede bulunan mama ve su ünitelerinin sayısının arttırıldığını ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Belediye olarak ilçemizde bulunan can dostlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Kış aylarına girmemizle birlikte mama ve su ihtiyacı artan can dostlarımız için ilçemizde bulunan mama ve su ünitelerinin sayısını arttırdık. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimizle bu ünitelerin düzenli olarak bakım ve dolumu gerçekleştiriyoruz. Can dostlarımızın bize emanet” dedi.

“Tedavilerini gerçekleştiriyoruz”

Başkan İbrahim Sandıkçı, sağlık sorunu yaşayan sokak hayvanlarına müdahale edildiğini belirtti. Sandıkçı ayrıca, “Belediyemize gelen ihbarlar üzerine sağlık sorunu yaşayan can dostlarımıza veteriner hekimlerimiz tarafından müdahale ediliyor. Onların sağlıklarına kavuşmaları adına ihtiyaç duyulan tüm tedavilerini gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.