Slogan yarışmasında dereceye giren vatandaşlara ödüllerini veren Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Keşif Kampüsümüzde bilim ve teknolojiye hâkim, çağa ayak uyduran değil, çağa yön veren bir nesil yetiştireceğiz” dedi.

Slogan yarışmasında dereceye giren vatandaşlara ödüllerini veren Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Keşif Kampüsümüzde bilim ve teknolojiye hâkim, çağa ayak uyduran değil, çağa yön veren bir nesil yetiştireceğiz” dedi.

Canik Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan, gençlerin bilim ve teknoloji alanında eğitim alacağı, bu alanda proje ve çalışmalar gerçekleştirip, deney ve gözlem yapacağı Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü için düzenlenen ödüllü slogan yarışmasında dereceye giren yarışmacılar ödüllerini Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı’nın elinden aldı. Canik Belediyesi’nin Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü için düzenlediği ve yoğun bir başvurunun olduğu ödüllü slogan yarışmasında, ‘Sen de Hayal Et Geleceği Keşfet’ sloganıyla birinci olan Meltem Vatan Demirci VR gözlük, ‘Geleceğin Yeni Üssü Canik Keşif Kampüsü’ sloganıyla ikinci olan Doğukan Görkem Alakoca tablet, ‘Gençler Geleceği Canik’te Keşfediyor’ sloganıyla üçüncü olan Hülya Memiş ise akıllı bileklik ödülünün sahibi oldu.

Başkan Sandıkçı yarışmacıları kutladı

Canik Belediyesi’nde gerçekleşen ödül töreninde Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, slogan yarışmasında dereceye giren vatandaşlara ödüllerini verdi. Slogan yarışmasına yoğun bir katılımın olduğunu belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, “Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsümüz için düzenlediğimiz slogan yarışmamızda dereceye giren yarışmacılarımıza ödüllerini takdim ettik. Yarışmamıza vatandaşlarımız büyük bir ilgi gösterdi. Yoğun bir katılımın olduğu yarışmamızda jüri üyelerimiz değerlendirmelerini yaparak dereceleri belirledi. ‘Kampüs Senin Slogan Senin’ diyerek düzenlediğimiz bu yarışmamamızda birçok özgün sloganın ortaya çıkmasına vesile olduk. Yarışmamıza katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ödüllerini takdim ettiğimiz dereceye giren katılımcılarımızı kutluyorum. Dereceye giren sloganlarımız Keşif Kampüsümüzde yer alacak. İnşallah bu sloganlar nice gencimizin ve çocuğumuza ilham olacak” diye konuştu.

Büyük Heyecan

Canik Belediyesi tarafından Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü için düzenlenen ödüllü slogan yarışmasında derece alan vatandaşlar büyük bir heyecan ve mutluluk içerisinde ödüllerine kavuştular. Başkan İbrahim Sandıkçı, derece alan yarışmacılara ödüllerini takdim ederken, birinci olarak VR gözlüğü kazanan yarışmacıyla birlikte sanal gerçeklik uygulamalarını deneyimledi. Başkan Sandıkçı, “Günümüzde VR gözlük kullanımı ve sanal gerçeklik kavramı sadece oyun üzerine inşa edilmiş bir kavram durumda. Ancak gelişen teknoloji ile beraber hayatımıza dâhil olan sanal gerçeklik kavramı eğitim alanıyla birleştiğinde bizlere yeni imkânlar sunmaktadır. Deneyimleyerek öğrenme, çok boyutlu öğrenme ve etkili öğrenme gibi birçok fırsatı bizlere sunmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Çağa yön veren bir nesil yetiştireceğiz”

Gençler ve çocukların Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nde uygulamalı bir şekilde eğitim alacağını ve deneyim kazanarak öğreneceklerini ifade eden Başkan Sandıkçı, “Keşif Kampüsümüzde bilim ve teknolojiye hâkim, çağa ayak uyduran değil, çağa yön veren bir nesil yetiştireceğiz. Keşif Kampüsümüzde özel olarak hazırlanan eğitim müfredatı çerçevesinde eğitim alacak gençlerimiz ve çocuklarımız teorik eğitimler beraber uygulamalı bir şekilde eğitim alacak. Keşif Kampüsümüzde oluşturduğumuz keşif alanları, laboratuvarlar, atölyeler ve uygulama alanlarında alanında uzman eğitmenlerimiz eşliğinde deneyimleyerek öğrenecekler. Kendilerine geliştirdikleri bu yolda ülkemiz ve milletimiz için önemli çalışmalara imza atacaklar” şeklinde konuştu.