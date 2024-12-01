Samsun’un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ‘Başkan Okulumda’ projesi kapsamında öğrencilerle bir araya geldi. Sandıkçı, “Eğitime yönelik projelerimiz ve yatırımlarımızla sahip olduğu değerlerle örnek, aldığı eğitimle bilimde ve teknolojide öncü nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, eğitime yönelik yeni projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini belirtti. ’Başkan Okulumda’ projesi çerçevesinde Canik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelen Başkan İbrahim Sandıkçı, öğrencilere yönelik yeni destek programlarını uygulamaya alacaklarının müjdesini verdi. Sandıkçı, eğitime yönelik çalışmaları büyük bir titizlikle gerçekleştirmeye devam ettiklerini kaydetti.

Başkan İbrahim Sandıkçı öğrencilerin taleplerini ve önerilerini dinleyip, onlara eğitime yönelik yeni projeler hakkında bilgiler verdi. Öğrencilerin talep ve önerileri doğrultusunda eğitim çalışmalarına yön verdiklerini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı öğrencilere hitaben gerçekleştirdiği konuşmasında, “Gençler sizler güçlü geleceğimizin teminatısınız. Bilginiz ve yeteneklerinizle her alanda bağımsız ve güçlü Türkiye’nin neferlerisiniz. Sizlerin kaliteli ve nitelikli bir şekilde eğitim alması bizlerin en büyük önceliğidir. Her daim öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Eğitime yönelik projelerimiz ve yatırımlarımızla sahip olduğu değerlerle örnek, aldığı eğitimle bilimde ve teknolojide öncü nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Öğrencilere Samsunspor forması

Öğretmenler ve öğrencilerle uzun süre sohbet ederek onların taleplerini dinleyen Başkan İbrahim Sandıkçı, programın ardından öğrencilere hediye takdiminde bulundu. Programda Başkan İbrahim Sandıkçı öğrencilere Samsunspor forması, bluetooth kulaklık, akıllı saat, spor çantası ile akıl, zeka ve strateji oyunları hediye etti.

Programa, Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Zahit Köseoğlu da katıldı.