Samsun’un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "2025 yılı Ocak ve Şubat aylarında araç filomuza kattığımız yeni araçlarla birlikte, mevcut araç filomuzu 4 katına çıkardık" dedi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, belediyenin araç filosunu yeni araçlarla güçlendirmeye devam ettiklerini kaydetti. 2025 yılında kazandırdıkları yeni araçlar dâhil olmak üzere Canik Belediyesi araç filosunu 4 kat arttırdıklarını belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, yeni kazandırılan araçlarla hizmet kapasitesini arttırdıklarını ifade etti. Canik Belediyesi araç filosunu yeni araçlarla güçlendirmeye devam edeceklerini açıklayan Sandıkçı, "Güçlü araç filomuzla hemşehrilerimize hizmet etmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

2025 yılına hızlı başlangıç

Canik Belediyesi araç filosunu yeni araçlarla güçlendirmeye devam edeceklerini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, "Belediyemiz araç filosunu yeni araçlarla güçlendirmeye devam ediyoruz. 2025 yılı Ocak ve Şubat aylarında araç filomuza kattığımız yeni araçlar da dâhil olmak üzere, mevcut araç filomuzu 4 katına çıkardık. Araç filomuzu güçlendirerek hizmet kapasitemizi daha ileriye taşımaya devam ediyoruz. Güçlü araç filomuzla çalışmalarımızı, vakit kaybına müsaade etmeden eş zamanlı olarak yürütüyoruz. Hizmetlerimizi etkin ve hızlı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. İlerleyen süreçte kazandıracağımız yeni araçlarla, araç filomuzun gücüne güç katmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.