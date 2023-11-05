Samsun’un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, 4 buçuk yıllık görev süreçlerine 262 bin 950 vatandaşa ayni ve nakdi destek sağladıklarını belirterek, desteklerin devam edeceğini söyledi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, sosyal yardım alanındaki çalışmalarına devam ediyor. Canik’te vatandaşları ziyaret ederek gönüllere ulaştıklarını ifade eden Başkan Sandıkçı, “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren başlattığımız sosyal yardım çalışmalarımızı büyük bir hassasiyetle sürdürüyoruz. 4 buçuk yılda toplam 262 bin 950 vatandaşımıza ayni ve nakdi destek sağladık. 4 buçuk yılda ayni yardımlarımız çerçevesinde 23 bin 166 adet gıda kolisi, 169 bin 518 öğün sıcak yemek, çölyak hastalarımıza bin 137 koli glütensiz gıda, bin 814 haneye 362 ton yakacak, bin 176 öğrencimize çanta ve kırtasiye seti, bin 241 ailemize ev eşyası ve inşaat malzemesi, takım halinde 2 bin 300 adet kişisel kullanım eşyası, 2 bin 841 çift ayakkabı, 2 bin 660 adet hijyen kolisi destekleri sağladık. İlçemizdeki bin 576 esnaf kardeşimize ise gıda kolisi desteğinde bulunduk” diye konuştu.

Görev süreleri boyunca ayni yardımlarla birlikte nakdi yardımların da kesintisiz bir şekilde devam ettiğine işaret eden Başkan İbrahim Sandıkçı, “Canik’imizde 4 buçuk yıl içerisinde ayni yardımlarımızla birlikte nakdi yardımlarımızı ara vermeden sürdürdük. Bu süre zarfında ihtiyaç sahibi ve dar gelirli 17 bin 189 ailemize nakdi yardım, 2 bin 160 ailemize elektrik faturası, 33 bin 574 adet alışveriş kartı, ilçemizdeki 495 yetim yavrumuza hediye çeki, 524 öğrencimize sınav ücreti desteği sağladık. Nakdi yardımlarımız çerçevesinde bin 576 esnafımıza 500 TL maddi desteklerinde bulunduk. Sosyal yardım çalışmalarımızı 4 buçuk yılda olduğu gibi büyük bir hassasiyetle sürdürmeye devam edecek, dar gelirli, ihtiyaç sahibi ve engelli vatandaşlarımızın her zaman yanında olacağız” ifadelerini kullandı.