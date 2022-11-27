Samsun’un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, 2023 Canik Kültür ve Sanat Sezonu çerçevesinde çok sayıda etkinliği vatandaşlar ile buluşturacaklarını söyledi.

Samsun’un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, 2023 Canik Kültür ve Sanat Sezonu çerçevesinde çok sayıda etkinliği vatandaşlar ile buluşturacaklarını söyledi.

Canik Belediyesi, 2023 Kültür ve Sanat Sezonu çerçevesinde ilçede yıl boyunca eğitim, konser, tiyatro, sinema ve birçok farklı alanda kültür ve sanat etkinlikleri düzenleyecek. Canik Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden düzenlenecek anketle vatandaşlar ilçede düzenlenecek etkinlikleri ve görmek istedikleri ünlü isimleri belirleyecek. Düzenlenen ankete katılan vatandaşlar, yapılacak çekiliş ile çeşitli hediyelerin de sahibi olacak.

İlçede vatandaşları birçok kültür ve sanat etkinlikleriyle bir araya getirdiklerini ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “İlçemizde çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere tüm ilçe halkımızı kendilerine hitap eden birçok etkinlikle buluşturduk. İlçemizde bu yıl ‘Canik 2023 Kültür ve Sanat Sezonu’ başlığında ilçemizde yıl boyunca çeşitli alanlarda birçok etkinlik düzenleyeceğiz” dedi.

Düzenlenecek etkinlikleri vatandaşların belirleyeceğini ifade eden Başkan Sandıkçı, “Belediyemiz sosyal medya hesaplarından düzenlediğimiz ankette vatandaşlarımıza ilçemizde görmek istedikleri ünlü isimleri ve düzenlenmesini istedikleri etkinlikleri sorduk. Vatandaşlarımızın belirlediği isimleri onlarla buluşturacağız. Canik 2023 Kültür ve Sanat Sezonu’nda ilçemizde yıl boyunca birçok etkinlik düzenleyeceğiz. Vatandaşlarımızı söyleşi, kültür gezileri, tiyatro, sinema, konser ve daha birçok kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturmaya, ilçemizde eğitim ve spor etkinlikleri düzenlemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.