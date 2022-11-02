Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu makamında ziyaret etti. İlçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Sandal, Kılıçdaroğlu’nun görüş ve önerilerini dinledi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu makamında ziyaret etti. İlçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Sandal, Kılıçdaroğlu’nun görüş ve önerilerini dinledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal’ı ağırladı. Ziyarete, Parti Meclisi Üyesi ve İzmir Milletvekili Ednan Arslan da eşlik etti. Başkan Sandal, ilçede yürütülen çalışmalar ve siyasi süreç hakkında CHP Liderine bilgi verdi.

TBMM meclis makamında yapılan görüşmeyi değerlendiren Başkan Sandal, “Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nu makamında ziyaret ettik. Bayraklımızla ilgili çalışmalarımızı aktardık ve siyasi süreç hakkında bilgi verdik. İl ve ilçe örgütümüzle uyum içinde sürdürdüğümüz çalışmalar neticesinde genel seçimlere en iyi şekilde hazırlandığımızı ifade ettik. Misafirperverliği için teşekkür ediyor, partimizin bayrağını Bayraklı’da daima en yukarıda tutacağımıza söz veriyoruz” dedi.