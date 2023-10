İzmir’in Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, İzmir Alevi Kültür Derneği Yamanlar Cemevinin gençlerin eğitim hayatına destek amacıyla düzenlediği dayanışma yemeğinde yüzlerce ilçe sakiniyle bir araya geldi. Dayanışma gecesinde birlik ve beraberlik mesajları veren Başkan Sandal, “Biz her zaman ezilenden, hor görülenden, okula gidemeyen çocuğun ihtiyaçlarını çözmekten yanayız. Birlik ve beraberlik içinde gençlerimiz için her zaman omuz omuza olmaya, çocuklarımızı desteklemeye ve dayanışmamızı büyütmeye devam edeceğiz” dedi.

İzmir Alevi Kültür Derneği Yamanlar Cemevi, gençlerin eğitim hayatına destek amacıyla dayanışma yemeği düzenledi. Havuz Düğün Salonunda düzenlenen etkinliğe Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal’ın yanı sıra; İzmir Alevi Kültür Derneği Yamanlar Cemevi Başkanı Mehmet Bozkurt, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve bine yakın ilçe sakini katıldı. Gençlerin korosu ile renklenen gecede davetliler, canlı müzik eşliğinde hoşça vakit geçirdi.

Etkinlikte konuşan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Kimseyi ayırt etmeden, ötekileştirmeden birleşerek, büyüyerek dayanışmamızı artırarak gençlerimiz ve geleceğimiz için omuz omuza mücadele etmeye devam edeceğiz. Dostluk, barış ve kardeşlik her zaman önceliğimiz olacak. Bu kadim kültürün evlatları olarak biliyoruz ki kimse bizi birbirimize düşüremez. Biz bu coğrafyada ezilenler, hor görülenler olarak tuzağa düşmeyeceğiz. Toplumu etnik, dini, siyasi kimliklere bölmek, egemen güçlerin işidir ve bizim menfaatimize değildir. Biz aynı sofranın insanları olarak bu sınıfsal mücadele etrafında bir arada olmak zorundayız. Üzerimize düşeni korkmadan, cesurca yapmak, birlik, beraberlik içinde olmak zorundayız. Biz her zaman ezilenden, hor görülenden, okula gidemeyen çocuğun ihtiyaçlarını çözmekten yanayız. Bu her zaman da böyle olacak. Birlik ve beraberlik içinde gençlerimiz için her zaman omuz omuza olmaya, çocuklarımızı desteklemeye ve dayanışmamızı büyütmeye devam edeceğiz. Verdiğim düğün salonu ve kültür merkezi sözümü de tutmuş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. ‘Birileri yıkar, birileri yapar’ demiştik. 3-4 ay içinde Yamanlar’da projeyi bitirip, sahiplerine teslim edeceğiz” dedi.

İzmir Alevi Kültür Derneği Yamanlar Cemevi Başkanı Mehmet Bozkurt ise desteklerinden dolayı Başkan Serdar Sandal’a ve tüm emeği geçenlere teşekkür etti.