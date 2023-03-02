İzmir Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, depremzedelerin konut ihtiyacını gidermek için hazırlanan emsal artışı kararının mahkemece durdurulması sonrası belediye meclisine yeni bir çağrıda bulundu. “Gelin meclisimizde bir karar alalım ve Bayraklı’nın da afet bölgesi ilan edilmesini sağlayalım. Biz de emsal kararını geri çekelim. Arsalarımız hazır, depremzedelerin evlerini devlet yapsın” diyen Başkan Sandal’ın önerisini Cumhur İttifakı meclis üyeleri reddetti.

İzmir Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, depremzedelerin konut ihtiyacını gidermek için hazırlanan emsal artışı kararının mahkemece durdurulması sonrası belediye meclisine yeni bir çağrıda bulundu. “Gelin meclisimizde bir karar alalım ve Bayraklı’nın da afet bölgesi ilan edilmesini sağlayalım. Biz de emsal kararını geri çekelim. Arsalarımız hazır, depremzedelerin evlerini devlet yapsın” diyen Başkan Sandal’ın önerisini Cumhur İttifakı meclis üyeleri reddetti.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, belediye meclis toplantısında deprem ve emsal artışı konularında önemli açıklamalarda bulundu.

30 Ekim 2020’de meydana gelen İzmir depremi sonrası depremzedelerin yalnız bırakıldığını belirten Başkan Sandal, mağdurların hak ettiği desteği merkezi idareden görmediğini savundu.

Mahkemece yürütmeyi durdurma kararı verilen emsal artışının depremzedelerin konut ihtiyacını gidermeye yönelik bir çalışma olduğunu hatırlatan Başkan Sandal, Cumhur İttifakı üyelerine seslenerek, “Bayraklı’daki mağdurlar istedikleri kredi miktarını, istedikleri faiz oranlarıyla alamadı, evlerini yapamadı. Buna kayıtsız kalamazdık, bu nedenle emsal artışı yapmak, kamu yararı ve durumun aciliyeti açısından en doğru olanıydı. Eğer bu konuyu kökünden çözmek istiyorsanız ve samimiyseniz, hodri meydan. Gelin meclisimizde bir karar alalım ve Bayraklı’nın da afet bölgesi ilan edilmesini sağlayalım. Biz de emsal kararını geri çekelim, arsalar hazır, depremzedelerin evlerini devlet yapsın. Afet çerçevesinde evleri yapalım ve vatandaşa teslim edelim. Vatandaşlarımız da 2 yıl ödemesiz 600 bin TL olarak devlete ödesin. Siz bunu yapmazsanız, vatandaşı sizin merhametinize bırakamayız. Onca afet yaşandı, sadece Bayraklı’yı dışarda bıraktınız. Gelin samimiyetinizi görelim” dedi.

Başkan Sandal’ın bu çağrısını kabul etmeyen Cumhur İttifakı meclis üyeleri, öneriyi reddetti. Elazığ depremi sonrası, merkezi idare tarafından atılan adımları memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Başkan Sandal, “Deprem sonrası Elazığ’a yapılan yatırımlara ‘hayır’ demiyoruz. Vatandaşlarımızın hakkıdır ve helal olsun. Asıl mesele, bu çabaları neden Bayraklılı depremzedeler için göstermediğiniz. Bayraklı’da vefat sayısı 117, Elazığ’da vefat sayısı 41, yıkılan bina sayısı aşağı yukarı aynı. Elazığ’da orta ve az hasarlıları da ağır hasar içerisine aldınız. Bayraklı’da niye almadınız? Deprem sonrası Elazığ’a aktarılan yatırım Bayraklı’ya aktarılandan 16 kat fazla. Elazığ’ı yeniden afete maruz bölge ilan ediyorsunuz. Bayraklı’ya bunu yapmıyorsunuz?” dedi.