AK Parti Kars il Başkanı Muammer Sancar, vatandaşlarla bir araya geldi. Sancar, vatandaşların her zaman hizmetinde olduğunu belirtti.

AK Parti Kars İl Başkanı Muammer Sancar, makamında vatandaşları ağırladı. Sancar, bir süre sohbet ettiği vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinledi. Sancar, vatandaşlar tarafından dile getirilen başta sağlık, olmak üzere yol, su, eğitim yatırımları olmak üzere dile getirilen sorunları not alarak ilgili kurum amir ve yetkililerine iletti.

AK Parti olarak vatandaşların yanında olduklarını ifade eden Başkan Muammer Sancar, “Bizler vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Her zaman onların yanındayız. Bugün makamımızda vatandaşlarımızı ağırladık. Onları dinledik, onların talep ve isteklerini kendilerinden öğrendik. Gerekli notları aldım. En kısa sürede vatandaşlarımız tarafından bizlere iletilen sorunların çözümleri noktasında ilgili kurumlara ileteceğiz. Amacımız Karslılara hak ettikleri hizmetleri vermek, bunun için buradayız” dedi.

AK Parti İl Başkanı Muammer Sancar’a sorunlarını anlattıklarına dikkat çeken vatandaşlar, “AK Parti İl Başkanlığı’na geldik. Sağ olsun başkanımız bizi makamında kabul etti. Bir takım sorunlarımız vardı. Anlattık bizleri dinledi. Sorunlarımızı tek tek not aldı. İlgili yerlere sorunlarımızı iletti. Kendisine teşekkür ediyoruz” diye konuştular.

Başkan Muammer Sancar, daha sonra vatandaşlarla çay içti, sohbet etti. Sıcak ortamda geçen sohbet sonrasında vatandaşlar AK Parti İl Başkanlığı’ndan ayrıldı.