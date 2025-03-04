Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Ramazan ayında her gün bir aileye konuk olarak iftar ve sahur sofralarında vatandaşlarla buluşuyor. Başkan Er, birlik ve beraberliği pekiştiren ziyaretlerinde, mahalle kültürünün ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Ramazan ayı boyunca her gün iftar ve sahurda vatandaşlarla bir araya gelerek, birlik ve beraberliği pekiştiren ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Er, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla, Ramazan’ın bereketini ve dayanışma ruhunu vurguladı.

Başkan Sami Er, Orduzu Mahallesi’nde teravih namazı öncesi mahalle bakkallarını ziyaret etti. Bu ziyaretlerin kendisini 80’li yıllara götürdüğünü belirten Başkan Er, geçmişte bakkallık yaptığı günleri anarak, mahalle bakkallarının yalnızca alışveriş yapılan yerler değil, aynı zamanda dostlukların kurulduğu, hatırın paradan önce geldiği mekânlar olduğunu ifade etti. Mahalle bakkallarının sosyal hayatın önemli bir parçası olduğunu dile getiren Er, bu kültürün yaşatılmasının önemine vurgu yaptı.

Orduzu’da AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile birlikte vatandaşlarla buluşan Başkan Er, teravih namazı sonrasında hemşehrileriyle bir araya gelerek, Ramazan’ın manevi atmosferini paylaştı. Birlik ve beraberliği pekiştiren bu buluşmaların kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu belirtti.

Başkan Sami Er, sahurda ise Gündüzbey Konteyner Kent’te Sabiha Türkmen adlı bir vatandaşın misafiri oldu. Paylaşılan ekmek, muhabbet ve duaların Ramazan’ın bereketini bir kez daha hissettirdiğini söyleyen Er, zor zamanların dayanışma ile aşılacağını belirterek, hemşehrilerinin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Ramazan buluşmalarına devam eden Başkan Er, Kiltepe Mahallesi’nde Ulutaş ailesinin evinde iftara katıldı. Burada kendisini ağırlayan aileye teşekkür eden Er, mutluluğun büyük şeylerde değil, küçük anların içindeki saf gülüşlerde saklı olduğunu belirterek, 5 yaşındaki Seyfullah ve 2 yaşındaki Ebrar’ın bu gerçeği kendilerine bir kez daha hatırlattığını söyledi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Ramazan ayı boyunca vatandaşlarla bir araya gelerek, dayanışma ve yardımlaşmanın önemine dikkat çekmeye devam edeceklerini belirtti.