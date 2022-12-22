Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Çetiner, "İnşallah 2023 yılı içinde 2 milyon 200 bin metrekarelik genişleme alanını sonuçlandırıp sanayi parselleri oluşturarak sanayicimizin hizmetine sunacağız" dedi.

Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Çetiner, "İnşallah 2023 yılı içinde 2 milyon 200 bin metrekarelik genişleme alanını sonuçlandırıp sanayi parselleri oluşturarak sanayicimizin hizmetine sunacağız" dedi.

Çetiner, Yönetim Kurulu üyeleri Mahmut Öztaş, Mustafa Yenipazar, Mahmut Ciğer ve Mesut Yıldırım’ın katılımı ile bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda, Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile ilgili sunumunu OSB Müdürü Murat Demir yaptı.

Sunumdan sonra açıklamalarda bulunan Başkan Salih Çetiner, "Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi 2006 yılında 3,5 milyon metrekarelik bir alanda kuruldu. Şu an da ORKÜSAN kooperatif alanımızla birlikte 36 sanayi parselimiz var. Sanayi parsellerimizin doluluk oranı yüzde 100’e ulaşmış durumda. Biz burayı yaklaşık 2 milyon 200 bin metrekare civarında büyütme, genişletme kararı aldık. Bununla ilgili Kütahya Belediyesi’nin bu alanla ilgili imar planı vardı. Bizim genişletme çalışmamız nedeniyle sağ olsun belediye bu planını iptal etti. Bizim bu çalışmamız Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızca da resmi olarak onaylandı. Süreç devam ediyor. Genişleme alanı ve OSB ile ilgili tüm çalışmalarımızda Valimiz, Belediye Başkanımız her zaman yanımızda. Ne zaman bir ihtiyacımız olsa sağ olsunlar sonuna kadar bize destek oluyorlar. İnşallah 2023 yılı içinde 2 milyon 200 bin metrekarelik genişleme alanını sonuçlandırıp sanayi parselleri oluşturarak sanayicimizin hizmetine sunacağız. Bu alanımızda 10 bin metrekareden büyük parseller oluşacak" diye konuştu.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erkan Sağlam da, bilgilendirme toplantısı sebebiyle Başkan Çetiner ve OSB yönetimine teşekkür etti.