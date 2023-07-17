Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Çetiner, kısa, orta ve uzun vadede yapmak istedikleri faaliyetleri anlattı.

Genel Kurul toplantısında konuşan Çetiner, OSB’deki genişleme alanında 1 milyon metrekare gibi bir kamulaştırma yapacaklarını dile getirdi. "OSB’miz her geçen gün büyüyor ve genişliyor" diyen Başkan Çetiner, "Yapmak istediklerimizin başında genişleme alt yapı projeleri ile beraber o bölgenin alt yapısını yapmak. 2,3 milyon metrekarelik bir alan. Bununla beraber mevcut OSB’nin alt yapısının entegrasyonunu yapmak. İkinci olarak arıtma tesisimizin kapasitesini arttırmak. Organize sanayimizi gerek İstanbul’da, Bursa’da, gerek Kocaeli’nde gerekli çalışmaları yaparak hem içimizdeki yatırımcıları cesaretlendirerek onlara yatırım yaptırmak, hem de şehir dışından buraya yatırımcı çekip OSB’mizin katma değerini arttırmak. Personel ve araç sayısını arttırmak istiyoruz. Biliyorsunuz biz OSB’ye aldığımız araçları yatırımcıların hizmetlerine sunuyoruz. Onun için bazı bedellere dikkat ettiyseniz çok düşüktür. Her türlü aracı sembolik bedellerle piyasa çok alt bedellerle de sanayicimizin hizmetine sunuyoruz. OSB’mizin etrafında yaklaşık 50 metrelik sağlık koruma bandı var. Sağlık koruma bantlarının amacı mevcut yapılaşan konut projeleri ile sanayinin arasını ayırmak. Biz dedik ki 50 metrelik hat çok fazla atıl duruyor, 10 metrelik kısmını yeşillendirelim. 40 metre derinliğinde olan depomuzun buralara GES kurmak. Dolayısıyla hem yatırımcımızın, hem de OSB’nin ihtiyaçlarını bu şekilde karşılamak. Bununla ilgili bakanımızın bilgisi var. İnşallah bunu da çözeceğiz. Koruma bandı OSB’mizin bir projesi. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Yine genişleme alanında 1 milyon metrekare gibi bir kamulaştırma, bu kamulaştırma çok zordur. Süreç uzundur, meşakkatlidir. İnşallah bu süreci kısa vadede sonuçlandıracağız. OSB’mizin içerisine yatırımcılarımızın hizmetine sunmak için akaryakıt satış istasyonu ve elektrikli şarj istasyonu kurmak. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bu arada sıfır atık binaları yapmak. Yeşil OSB ile ilgili olmazsa olmaz bir ihtiyaç. OSB’miz büyüyor, genişliyor, nitelikli bir OSB statüsü kazandı. Allah’a şükür sizlerin sayesinde. Yağmur sularının birikimi için etrafı ağaçlandırılıp, yeşillendirilmiş 3 tane suni gölet yapalım diyoruz" diye konuştu.