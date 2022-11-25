Sosyal medya hesabından açıklama yapan Abdulkadir Şahiner, “Kıymetli hemşehrilerim; bugün mesai sonrası yürüyerek evime giderken Ulu Cami önünde ayağımın burkulması sonucu ayak bileğimde kırık meydana gelmiştir. Sungurlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahale sonrası Çorum’a sevkim gerçekleşmiştir. Genel durumum gayet iyidir. Dua ve güzel temennileriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yalan haberler çıkaranları Allah’a havale ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, mesai sonrası evine yürüyerek giderken ayağının burkulması sonucu bileğinde kırık meydana geldi. Başkan Şahiner, Sungurlu Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

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