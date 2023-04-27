Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin’den geçlere spor yapmaları çağrısı yaptı.

Başkan Şahin ilçede yaşayan gençlerin spor ile daha çok ilgilenebilmeleri için belediyenin tüm imkânlarının seferber edildiğini belirterek gençleri spor yapmaya davet etti. Başkan Şahin, “Spor, sağlıklı bir yaşam tarzı için gerekli olan temel bir unsurdur. Bu nedenle, belediyemiz olarak, spora teşvik etmek ve spora olan erişimi kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Amacımız, tüm vatandaşlarımızın spor yapabilmesi için gerekli tesisleri sağlamak ve spor faaliyetlerini desteklemektir. Belediyemizin sahip olduğu spor tesisleri ve programları, insanların aktif kalmalarına ve sağlıklı bir yaşam sürdürmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır” dedi.

“Siz de sağlıklı bir yaşam tarzı için spora başlayın ve bizimle birlikte hareket edin”

Başkan Şahin, çağrı mesajının devamında, “Ayrıca, belediyemiz olarak, gençlerin ve çocukların spor yapma alışkanlığı kazanmalarını sağlamak için çeşitli projeler de yürütüyoruz. Bu projeler, gençlerin ve çocukların spor yapabilmesi için gerekli ekipman ve tesisleri sağlamakta ve spor kültürünün yaygınlaşmasına katkıda bulunmaktadır. Sporun önemi ve etkisi konusunda farkındalık oluşturmak ve insanların spora teşvik edilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Belediyemizin spora olan desteği devam edecektir. Siz de sağlıklı bir yaşam tarzı için spora başlayın ve bizimle birlikte hareket edin” ifadelerini kullandı.