DÜZCE(İHA) –Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, merkez üssü Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası eğitime öğretime başlayan okulları geçerek öğrencilere destek ve moral verdi.

DÜZCE(İHA) –Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, merkez üssü Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası eğitime öğretime başlayan okulları geçerek öğrencilere destek ve moral verdi.

Düzce’de deprem sonrası eğitim öğretime verilenen bir haftalık aranın ardından tekrar başladı. Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin Kaynaşlı İlkokulunda eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi hem dersi dinledi, hem de öğrencilerle sohbet etti. Şahin, “Rabbim öğrencilerimize zihin açıklığı versin. Ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin inşallah. Bugün öğrencilerle bir araya geldik, onları dinledik moral verdik” dedi.