Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde ağır hasar alan Hatay’a göndermek üzere ilçe halkından çadır desteği talebinde bulundu. Başkan Şahin destek talebini, “Depremde çok sayıda konutun yıkıldığı Hatay’a acil 50 çadır göndereceğiz. Hayırsever iş insanlarımız ve vatandaşlarımızdan desteklerinizi bekliyoruz” ifadeleriyle duyurdu.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, deprem bölgesi için ilçe halkına çadır desteği çağrısında bulundu.

Konteynır kurulumuna destek olmak üzere deprem bölgesine gittiler

Konteynır kurulumuna destek olmak üzere deprem bölgesine gittiler

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