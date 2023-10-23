Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Cemil Şahin, Türk Veteriner Hekimliği Eğitimi’nin 181. Yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında, “İnsan ve toplum sağlığının bekası, Veteriner Hekimliği mesleğinin başarıyla uygulanmasıyla doğru orantılıdır” dedi.

Başkan Şahin, “Veteriner Hekimliği mesleğimizin uygulanması, hayvanların ilk evcilleştirildiği günden bu yana devam etmektedir. Bilimsel Veteriner Hekimliği eğitimi ise dünyada 1762 yılında, ülkemizde ise 1842 yılında başlamıştır. Veteriner Hekimlik eğitimi, hayvan sağlığı, gıda sağlığı, gıda güvenliği, çevre sağlığı, toplum ve koruyucu insan sağlığı alanlarını kapsayan, 10 yarıyıl (5 yıl) süren, yüksek lisans derecesinde mezun veren kapsamlı ve zorlu bir süreçtir. Veteriner Hekimliği Fakültelerini başarıyla tamamlayarak, Veteriner Hekimliği mesleğini Yüksek Lisans derecesinin tüm hakları ve yetkileriyle uygulamaya hak kazanan meslektaşlarımız, her zaman vurguladığımız gibi, mesai mevhumu gözetmeksizin türlü fedakarlıklarla, zor şartlar altında sağlıklı bir toplum için hizmet vermektedir. Meslektaşlarımızın mesleki uygulamalarındaki başarılarının anahtarı ise, eğitim aldıkları fakültenin akademik, teknik ve fiziksel donanımlarının yüksek olmasında saklıdır. Ancak ülkemizde son yıllarda, birçok asgari şartın sağlanamadığı fakültelerin eğitime başlaması, veteriner fakültesi tercih edilirken YÖK tarafından, hukuk ve beşeri tıp fakültelerinde olduğu gibi başarı sırası şartı olmaması nedeniyle, yetişecek yeni meslektaşlarımızın mesleğimizi başarıyla icra edebilmelerini zorlaştırmaktadır. İnsan ve toplum sağlığının bekası, Veteriner Hekimliği mesleğinin başarıyla uygulanmasıyla doğru orantılıdır” dedi.

Başkan Şahin veteriner hekimlerin özveri ile çalıştığına dikkat çekerek, “Cumhuriyetimizin 100. Yılına ulaştığımız bugün, geriye dönüp baktığımızda, hem kurtuluş mücadelemizde hem de geride bıraktığımız 1 asırlık süreçte Veteriner Hekimlerimizin büyük özverilerini görüyoruz. Hatta Mareşal Fevzi Çakmak bunu bir cümleyle özetlemiş ve demiştir ki "Türk veteriner hekimleri olmasaydı istiklalimizi kazanamayacaktık. Veteriner Hekimliği mesleğimizin eğitim ve öğretiminin en iyi şekilde gerçekleşmesi, meslektaşlarımızın bu kutsal mesleği, kamu yararına en başarılı şekilde icra etmesi için, Türkiye Büyük Millet Meclisimize, YÖK ’e, devletimizin yöneticilerine çok önemli görevler düşmektedir. Tüm bu konularda hızlı şekilde adımlar atılmasını yürekten temenni ve talep ediyor, ülkemizde bilimsel mesleki veteriner hekimliği eğitimimizin başlangıcının 181. Yılını kutluyor, ebediyete irtihal eden tüm meslek büyüklerimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.