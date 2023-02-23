Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Deney Hayvanları Araştırma ve Uygulama Merkezini ziyaret etti.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Deney Hayvanları Araştırma ve Uygulama Merkezini ziyaret etti.

Osmaneli Belediyesinin Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tıp Fakültesi ile birlikte Deney Hayvanları Araştırma ve Uygulama Laboratuarı hızla inşa edilirken, bir taraftan da yapılacak yatırımlar ile merkezin örnek bir proje olması için çaba harcanıyor. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir ve bir alüminyum fabrikası sahibi Doğan Zaimoğlu ile birlikte Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal’ı ziyaret ettiler.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "BŞEÜ’de deney hayvanları kullanılarak yürütülecek araştırma ve eğitim etkinlikleri için gerekli deney hayvanlarının üretimini, bakımını ve temini sağlayacak ve deney hayvanları kullanılarak insanlar için geliştirilecek aşı ve laboratuar çalışmaları hakkında bilgi aldık. Osmaneli Belediyesi, BŞEÜ Tıp Fakültesi ve iş insanı Doğan Zaimoğlu ile birlikte söz konusu deney hayvanlarının uluslararası standartlarda üretilmesi, hayvan refahının sağlanması, eğitim ve araştırma etkinliklerine etik kurallara uygun bir şekilde en üst düzeyde destek verilmesi merkezimizin temel hedefidir" dedi.