Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, 1308 Osmaneli Belediyespor U-17 Takımını Türkiye Şampiyonası için Eskişehir’e Uğurladı.

Bilecik’in gurur kaynağı olan 1308 Osmaneli Belediyespor U-17 takımı, önemli bir başarı elde ederek Bilecik şampiyonu oldu. Türkiye Şampiyonası’nda ili temsil edecek olan genç futbolcuları desteklemek amacıyla Başkan Şahin, takımı Eskişehir’e uğurladı.

Başkan Şahin, futbolcuları ve teknik ekibi başarılarından dolayı tebrik ederek Türkiye Şampiyonası müsabakalarında iyi bir performans sergilemeleri için motive etti. Sporculara başarılar dileyen Başkan Şahin, "Sizlerin başarısı, ilçemizin başarısıdır. Bilecik’in adını gururla temsil edeceğinize inanıyorum. Hedeflerinizin peşinden koşun ve sahadan galibiyetle dönün" dedi.

Takımın teknik ekibine de teşekkür eden Başkan Şahin, genç futbolcuların yeteneklerini en iyi şekilde ortaya koymalarını ve takım ruhuyla hareket etmelerini vurgulayarak sporun gençler üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekti.