Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, katıldığı bir televizyon programında, Suriyelilerin güvenli ve gönüllü geri dönüşleri için yürütülen çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, katıldığı bir televizyon programında, Suriyelilerin güvenli ve gönüllü geri dönüşleri için yürütülen çalışmalarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Şahin, Gaziantep’in 13 yıldır yaklaşık 430 bin Suriyeliye ev sahipliği yaptığını vurgulayarak, bu süreçte hayata geçirilen entegrasyon ve dayanışma modellerinin uluslararası arenada büyük takdir topladığını söyledi.

“Gaziantep modeli: Uyum ve dayanışma örneği”

Başkan Şahin, Gaziantep’in yıllardır Suriyelilerle birlikte uyum içinde yaşadığını ve bu süreci bir "kaynaştırma modeli" olarak tanımladığını belirtti. Eğitimden sağlığa, sosyal politikalardan istihdama kadar tüm alanlarda ayrım yapmaksızın hizmet sunduklarını ifade eden Şahin, Gaziantep’in bu yaklaşımla OECD’nin katılımcı şehirlerinden biri haline geldiğini belirterek, "Gaziantep yaklaşık 430 bin Suriyeli’ye 13 yıldır ev sahipliği yapıyor. 13 yıldan beri birlikte yaşıyoruz. Bir kaynaştırma modeli yaptık. Eğitimde, sağlıkta, istihdamda, sosyal politikalarda kendi halkımız için ne yapıyorsak, Ensar-Muhacir ilişkisiyle aynı şekilde onları da sistemin içine kattık. O yüzden OECD’nin şampiyon şehirlerinden biri olduk" dedi.

Geri dönüşlerin formülü

Başkan Şahin, gönüllü geri dönüşlerin sağlanması için gerekli şartların ekonomik ve sosyal kalkınma projeleriyle desteklenmesi gerektiğini ifade ederek, "Gönüllü geri dönüşü nasıl sağlayacağız? Formül belli. Biz Halep’le kardeş belediyeyiz. Bir an önce dönme arzusundalar. Dönmenin yapılabilmesi için onurlu, güvenli, insani, insan onurunu koruyan bir dönüş sağlanması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Şahin, sınır ötesinde yürütülen projelerin önemine dikkat çekerek, Halep ve Cereblus’ta yapılan çalışmalardan örnekler verdi. Güvenli bölgelerin altyapı ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasının dönüşlerin hızlanmasını sağlayacağını vurgulayan Şahin, “Halep yolunu açtığınız zaman Halep’in güvenli olması gerekiyor. Devlet aklıyla şu anda bu yapılıyor. Biz bu işin neresindeyiz? Biz bu işin Cereblus’taki modelinde olduğu gibi Halep’te de benzer çalışmalar yapıyoruz. Su, altyapı, elektrik ve doğal gaz sorunlarını çözmek için ekiplerimizle sahadayız. Bunun yanında, okul ve sağlık merkezleri gibi sosyal ihtiyaçlara yönelik projeler geliştiriyoruz. İnsanlar ‘çocuğum okuyabilecek mi, sağlık hizmetine ulaşabilecek miyim?’ diye soruyor. Bu sorulara cevap verebilmek için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

“Sosyal politikalarla desteklenen geri dönüşler”

Şahin, Gaziantep’te uygulanan sosyal politika modellerinin Halep ve diğer bölgelerde de hayata geçirileceğini belirterek, "Sosyal politika dediğiniz şey ne? Gaziantep’te uygulananın aynısı. Diyor ki, çocuğum okuyabilecek mi? Çocuğunun okuyabileceği okulları hızlıca inşa etmemiz gerekiyor. Barınma ihtiyacı var. Geri dönüşlerde babalar evine bakıyor, evin durumu ne? Eğer evde bir inşa veya ihya süreci gerekiyorsa biz Gaziantep Büyükşehir olarak onların yanında olacağız. Ayrıca iş imkanları oluşturmak ve ekonomik kalkınmayı desteklemek de bizim görevlerimiz arasında" ifadelerine yer verdi.

Gaziantep modeli ile umut veren yaklaşım

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bu süreçte ulusal ve uluslararası iş birliklerinin önemine de vurgu yaptı. Güvenli ve onurlu geri dönüşlerin sağlanması için sürdürülen çalışmaların, Gaziantep Modeli sayesinde bir başarı hikayesine dönüştüğünü ifade etti. Gaziantep’in bu yaklaşımı, yalnızca Türkiye’de değil, uluslararası platformlarda da örnek olarak gösteriliyor.

Şahin’in açıklamaları, geri dönüşlerin yalnızca bireysel değil, toplum temelli bir kalkınma yaklaşımıyla ele alındığını ve bunun Gaziantep Modeli’nin başarısının temel taşı olduğunu gözler önüne seriyor.