Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, okullarda düzenlenen mezuniyet törenlerine katıldı.

Mezuniyet töreninde öğrenciler diplomalarını almanın mutluluğunu yaşarken, aileleri de çocuklarını gururla izledi. Başkan Şahin, törende yaptığı konuşmada öğrencilerin emeklerinin karşılığını aldıklarını ve yeni bir yaşama adım attıklarını belirterek, öğrencilerin geleceğe umutla bakmalarını ve hayallerini gerçekleştirmek için çalışmalarını sürdürmelerini tavsiye etti. Şahin, öğrencilere hayatlarının geri kalanında da başarılar diledi. Başkan Şahin, eğitimin önemine vurgu yaparak, “Gençlerimizin kendilerini geliştirmeye ve hayallerini gerçekleştirmeye devam etmeleri gerekiyor. Mezuniyet törenlerimiz, öğrencilerimizin eğitim hayatlarında bir dönemi tamamladıkları ve yeni bir başlangıç yapacakları anlamlı etkinlikler oldu. Bu özel gün öğrencilerin emeklerinin karşılığını aldıkları ve gelecekleri için umut dolu bir adım attıkları bir kutlama niteliğinde” dedi.

Törene Başkan Şahin’in yanı sıra ilçedeki diğer protokol üyeleri, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve aileler katıldı.