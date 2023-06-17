Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ve beraberindeki heyet, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olan AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez’i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Başkan Şahin ve beraberindeki heyet, Milletvekili Dönmez’i makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında Başkan Şahin, Milletvekili Dönmez’e yeni görevi için hayırlı olsun dileklerini iletti. Ayrıca, ilçenin enerji ve kaynaklarla ilgili konuları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu ve işbirliği imkanları ele alındı.

Milletvekili Dönmez, ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirerek, Başkan Şahin’e ve beraberindeki heyete teşekkür etti. İlçenin enerji ve kaynaklarla ilgili konularında destek olacaklarını ve işbirliği içinde çalışacaklarını vurguladı.