Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, kurban pazarında incelemelerde bulundu.

Başkan Şahin, sağlık ve çevre müdürleri, veteriner hekimler ve ilgili yetkililerle birlikte Osmaneli Kurban Pazarı’nda incelemelerde bulundu. Belediyenin Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen kurban denetimleri çerçevesinde pazarda kontroller gerçekleştirildi. Denetimler sonucunda kurbanlık vasfı taşımayan ve sağlık sorunları olan hayvanlar pazardan çıkarıldı.

Kurban pazarının sağlık standartlarına uygunluğunu kontrol etmek ve vatandaşların sağlıklı kurbanlık hayvanlar satın alabilmesini sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde, veteriner hekimler sağlık kontrolleri gerçekleştirdi. Kurbanlık vasfı taşımayan ve sağlık sorunları olan hayvanlar tespit edildiğinde, gerekli önlemler alınarak pazardan çıkarıldı.