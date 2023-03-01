Geçtiğimiz yıl rüşvet soruşturması çerçevesinde geçici olarak görevden alınan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, başka bir soruşturma çerçevesinde Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü’nde (KOM) 3,5 saat ifade verdi.

Geçtiğimiz yıl rüşvet soruşturması çerçevesinde geçici olarak görevden alınan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, başka bir soruşturma çerçevesinde Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü’nde (KOM) 3,5 saat ifade verdi.

19 Ocak 2022 günü bir müteahhit, Bilecik Belediyesi iştiraklerinden Kayı A.Ş. Genel Müdürü ve Başkan Semih Şahin’in danışmanı Selçuk Erdağı’nın kendisinden rüşvet istediğini öne sürerek polise başvurdu. Bilecik Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma çerçevesinde para alışverişinin yapılacağı Bilecik Belediyesi çevresinde güvenlik tedbiri aldı. Belediye binasındaki odayı basan polis ekipleri, Erdağı rüşvet alırken suçüstü yakaladı. Erdağı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, o gün Bilecik M Tipi Cezaevine gönderilmişti.

3,5 saat ifade verdi

İçişleri Bakanlığınca Bilecik Belediyesindeki rüşvet iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma nedeniyle geçici olarak görevden uzaklaştırılan CHP’li Şahin, dün İçişleri Bakanlığının izniyle hakkında açılan başka bir soruşturma çerçevesinde Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM şube tarafından ifadeye çağrıldı. Saat 13.30’da müdürlüğüne gelen Şahin, yaklaşık 3,5 saat ifade verdi. Yanından avukatı bulunan Şahin, emniyet çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

Şahin’in rüşvet operasyonu sonrasında İçişleri Bakanlığı tarafından Bilecik Belediyesine gelen müfettişlerin hazırladığı tevdi rapor çerçevesinde belediyede tespit edilen usulsüzlüklerin müfettişler tarafından savcılığa iletilmesi çerçevesinde ifadesine başvurulduğu öğrenildi.

Öte yandan tutuksuz yargınlanan Kayı A.Ş. eski Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda Semih Şahin’in danışman Selçuk Erdağı ile belediye ve KAYI A.Ş.’de çalışan birçoğu memur olan personelin de KOM şubeye çağrılarak ifadelerinin alındığı öğrenildi.