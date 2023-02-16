Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 depremleri sonrası afetzedelerin kalacak yer problemine ilişkin açıklama yaptı.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 depremleri sonrası afetzedelerin kalacak yer problemine ilişkin açıklama yaptı.

Başkan Şahin ilçeye gelecek olan depremzedeler için hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek, “Deprem sonrası bulundukları yerlerden yakınlarının yanına ve ilçemize gelmek isteyen kardeşlerimizin hizmetindeyiz. Göksu Sosyal Hizmetler Salonumuzda oluşturduğumuz ev eşyaları, giyecek, yiyecek ve benzeri eşyalarla ilçemize gelen kardeşlerimize destek oluyoruz. Osmaneli halkı yardımlarda olduğu gibi baş tacı edeceğimiz misafir kardeşlerimizi de sahipleniyor. Teşekkürler Osmaneli. Teşekkürler gençler ve kadınlarımıza. Allah hepinizden razı olsun, Allah böyle felaketler yaşatmasın” dedi.