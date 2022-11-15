Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye için yeşil kalkınmanın büyük bir avantaj doğuracağına değinerek “Yeşil ekonomiyi yönetebilirsek önümüzde büyük bir fırsat var” dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye için yeşil kalkınmanın büyük bir avantaj doğuracağına değinerek “Yeşil ekonomiyi yönetebilirsek önümüzde büyük bir fırsat var” dedi.

Başkan Fatma Şahin, Mısır’ın Şarm el-Şeyh şehrinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27’nci Taraflar Konferansı’nda (COP27), katılımcı ülkelere, yerelden genele yapılan yeşil yatırımlar, Gazi şehirde hayata geçirilen güneş enerji santralleri, biyogaz yatırımları, katı atık transfer istasyonlarının yeşile dönüşmesi, atıkların ayrıştırılması, tarımda ata tohumu projeleri gibi örnek çalışmaları anlattı.

Konuşmasında, dünyanın geçirdiği zor dönemde bulaşıcı hastalıkları, su yönetimini, biyoçeşitliliği, küresel ısınmayı yönetmede yapılması ve yapılmaması gerekenler üzerinde duran Şahin, küresel ısınma ve insanlar üzerinde yaşatacağı sorunlara da değinerek, “Türkiye olarak yeşil kalkınmayı büyük bir fırsata dönüştürmemiz gerekiyor. Yeşil ekonomiyi yönetebilirsek önümüzde büyük bir fırsat var. İş alanları ne kadar kirletiyor, bu bize büyük bir cevap veriyor. En büyük kirletici unsur enerji. Bizim hızlı bir şekilde yenilenebilir, temiz enerjiyi hayatımızın bir parçası yapmamız gerekiyor. Hükümetimiz ve bakanlıklardan büyük bir destek var” diye konuştu.

Şahin ‘Unhabıtat Paneli’nde konuştu

Şahin, COP27 çerçevesinde “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının Acil İklim Eylemi Olarak Yerelleştirilmesi (UNHABITAT) Paneli”ne de konuşmacı olarak katıldı.

Mısır Planlama ve Ekonomi Bakanı Dr. Hala El-Said, UNHABITAT İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif, UNDP Yardımcı Yönetici Usha Rao-Monari, Locak 2030 Yönlendirme Komitesi Üyesi ve BM Okyanus ve İklim Danışmanı Susan Ruffo’nun da konuşmacı olarak bulunduğu panelde Şahin, yerel yönetimler olarak yapılması gerekenler ve dünyada iklim krizi ile mücadelede uygulanabilecek modeller üzerine bir konuşma yaptı.

“Yerel düşünüp, küresel hareket edenler bu değişim ve dönüşümü en iyi şekilde yönetecektir”

Başkan Şahin, demokratikleşme, sivilleşme ve büyük dönüşümlerin yerel uygulamalarla başladığını belirterek, “Yerel düşünüp, küresel hareket edenler bu değişim ve dönüşümü en iyi şekilde yönetecektir. Zor günlerde yakalanan başarıda yetişmiş insan gücünün rolü var. Ekonomiden ekolojiye, sürdürülebilirlik, çevresel ve insani kalkınmada buna uygun insan kaynağını oluşturmak gerekiyor. Dünya sistemi hep dikey çalışmaya alışmış. Küresel ısınmayla mücadelede iklimle ilgili sürdürülebilir kalkınma sağlanacaksa mutlaka yatay koordinasyon çalışama metodunu, döngüsel çalışma sistemini verimli bir şekilde hayata geçirmek gerekiyor. Yerel olarak bunda zorlanıyoruz. Bunun için yerelde zihinsel dönüşümü ve alışkanlıkları değiştirmek gerekiyor” dedi.

Şahin zirvede önemli görüşmeler yaptı

Gün boyunca çeşitli temaslarda bulunan Başkan Şahin, EBRD Sürdürülebilir Altyapı Grubu Direktörü Nandita Parshad, UCLG Afrika Genel Sekreteri Jean Pierre Elongbassi, OECD Sürdürülebilir Kentsel Girişim Kalkınma Şube Müdürü Tadashi Matsumoto ve CEMR Genel Sekreteri Fabrizio Rossi ile görüştü. UN-Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif ile de görüşen Başkan Şahin, Türkiye’deki çevre ve enerjiyle ilgili çalışmaları aktardı.

COP27 hakkında

İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS), Kyoto Protokolü ve Paris Anlaşması altında yer alan müzakere konularının tartışılması ve karara bağlanması amacıyla her yıl farklı ülkede düzenlenen konferansın 27’ncisi bu kez Mısır’da toplandı.

Yaklaşık 190 ülkeden 100’ün üzerinde devlet yetkilisi ve politika yapıcı ile 40 binden fazla katılımcının yer aldığı konferansta, sera gazı emisyonlarını azaltım planları, iklim değişikliğine adaptasyon, gelişmekte olan ülkelere taahhüt edilen iklim tazminatı gibi konular, zirvenin en önemli gündem maddelerini oluşturdu.

Zirveye TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in yanı sıra Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de katıldı.