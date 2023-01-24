Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, arazide çalışan işçilerle öğle yemeğinde bir araya gelerek, çalışmaları yerinde inceledi.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, arazide çalışan işçilerle öğle yemeğinde bir araya gelerek, çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Münür, ilçede su işleri ile uğraşan işçilerin öğle arasında yanlarına giderek, yemeklerine eşlik etti. İşçilerin istek ve şikâyetlerini dinleyen Başkan Şahin, "Osmaneli Belediyesi özel sektör mantığı ile çalışan en az maliyetle, en kaliteli işi üreten, Osmaneli halkının beklentileri üzerinde hizmet sunmayı hedef edinmiş örnek belediyedir. Tüm çalışanlarımız sürekli iyileştirmeler yaparak kendini geliştirmekte ve örnek organizasyon yapısıyla birçok yatırımı kendi imkânları ile gerçekleştirerek büyük maliyet avantajı sağlamaktadır. Belediyemiz şirketimizle yaptığı yöresel ürün üretme ve satışı, otel işletmeciliği, İçmeler tesisleri işletmeciliği ve birçok ticari faaliyeti ile fon kar elde ederek bunu yatırıma döndüren belediyedir. Kendi öz kaynaklarını kullanarak yatırımları gerçekleştiren Osmaneli Belediyesi her alanda örnek alınan belediyedir” dedi.