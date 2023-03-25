Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, belediyeye ait tüm atölyeleri bir yerde toplama projesinde çalışmaların devam ettiğinin alanda yer alacak atölyeleri açıkladı.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin yapılan atölyelerin ilçe halkına hizmetin yanında gelir getirecek faaliyetleri gerçekleştireceğini belirterek, “Bugün demir atölyemizin beton atma işlemini gerçekleştirdik. Diğer süreçlerimiz için projemizde yer alan atölyelerimiz; demir doğrama atölyemiz, ahşap ve bahce mobilyaları atölyemiz, seramik işleme atölyemiz, su işleri atölyemiz, elektrik işleri ve projeleri atölyemiz, park ve bahce hizmetleri atölyemiz, iş makinası ve araç bakım atölyemiz, kanalizasyon ve alt yapı malzeme üretim atölyemiz, inşaat işleri atölyemiz, spor ve spor aletleri üretim ve bakım atölyemiz, belediye çalışanları için sosyal hizmet tesislerimiz, mutfak, restaurant, WC, duşlar, mescid, soyunma odası, doktor ve sağlık işleri bölümü, eğitim ve iş güvenliği, işçi sağlığı bölümü, malzeme depoları ve stok kontrol depoları, sıfır atık ve atık ayrıştırma ve değerlendirme tesisi şeklindedir” dedi.

“Belediye bütçesine katkı sağlayacak”

Başkan Şahin konuşmasına, “Osmaneli Belediyesi Atölye ve Tesislerinde belediye hizmetleri ve malzemeleri yanında,şirketlere ve piyasaya gelir elde etmek için yapılacak faaliyetlerde olacak.Osmaneli Belediyesi atık değerlendirme ve dışarıya yapılan hizmetlerden gelir etme faaliyetleri ile belediye bütçemize katkı sağlayacak” şeklinde devam etti.