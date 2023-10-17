Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, İsrail’in başlattığı Gazze bombardımanında sivil halkı hedef almasına tepki göstererek, “Tüm dünyanın gözleri önünde yarım asrı aşkın süredir yaşanan sistematik işgal, tahammül sınırlarını aşan bir insanlık utancına dönüşmüş vaziyette. İsrail zulmü ve bu zulüm karşısında dünya kamuoyunun sessizliğini bir kez daha kınıyor, bölgeye bir an önce kalıcı barış ve huzurun gelmesini diliyoruz” dedi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, İsrail tarafından şiddetlenerek devam eden saldırılara tepki için bir mesaj yayımladı.

Başkan Sadıkoğlu, mesajında, “İsrail’in şiddetlenerek devam eden ablukası ve saldırılarıyla Filistin topraklarında zulüm artarak devam ediyor. Tüm dünyanın gözleri önünde yarım asrı aşkın süredir yaşanan sistematik işgal, tahammül sınırlarını aşan bir insanlık utancına dönüşmüş vaziyette. İsrail yönetiminin sivil katliamlarıyla birlikte, başta sağlık hizmetleri olmak üzere Filistin’deki elektrik, doğalgaz, su, iletişim vb. altyapısına hiçbir savaş hukuku gözetmeksizin, vahşi bir ruh haliyle düzenlediği eylemler uluslararası kamuoyunun gözleri önünde, umarsızca gerçekleştirilmektedir. Vicdan ve merhamet sahibi yürekler ise insanlık tarihine bir kez daha utanç vesikası olarak işlenecek bu saldırıların son bulması için Türkiye öncülüğünde yürütülen barış çabalarına umut bağlamış durumda. Bu noktada özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çatışmaların son bulması için gösterdiği gayretin büyük önem taşıdığını düşünüyor ve destekliyoruz. Türkiye’nin itidal ve barış çağrılarına kulak verilmesi, Filistin’e yönelik vahşi saldırıların bir an önce son bulması en büyük arzumuzdur. İsrail zulmü ve bu zulüm karşısında dünya kamuoyunun sessizliğini bir kez daha kınıyor, bölgeye bir an önce kalıcı barış ve huzurun gelmesini diliyoruz” ifadelerine yer verdi.