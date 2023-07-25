Ağır hasarlı binaların yıkım işlemlerinin daha da hızlanması gerektiğini belirten Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Yıkılan binalardan çıkan ve kansere neden olan asbest maddesinin azaltılması için tazyikli su kullanımının artırılması gerekiyor” dedi.

Ağır hasarlı binaların yıkım işlemlerinin daha da hızlandırılması çağrısı yapan Başkan Sadıkoğlu, “6 Şubat’ta yaşadığımız depremler sonrası şehrimiz büyük yara aldı. Resmi rakamlara göre 40 bine yakın bina ağır hasarlı ve yıkılacak. Depremin üzerinden 170 gün geçmesine rağmen yıkım işlemlerinin tam anlamıyla hızlandığını göremiyoruz. Son günlerde hummalı bir yıkım çalışmasının farkındayız ama hala beklenilen seviyede değil. Yetkililerinin en önemli gündemi yıkımların bir an önce tamamlanarak şehrimizin yeniden imarı ve inşası olmalı. İşyerleri hasar almayan esnafımız uzayıp giden yıkımların ortaya çıkardığı manzara ve toz bulutları nedeniyle işyerlerini açamaz duruma geldi. Şehri yeniden ayağa kaldırmak istiyorsak yıkım işlemlerinin daha da hızlanması gerekiyor. Sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Tazyikli su kullanımı artırılmalı”

Kansere neden olan asbest tehlikesinin azaltılması için tazyikli su kullanımının artırılması gerektiğini söyleyen Başkan Sadıkoğlu, “Daha önceki açıklamalarımızda defaten dile getirdiğimiz asbest maddesinin tehlikesi hala devam ediyor. Yıkılan binalardan çıkan ve kansere neden olan asbestin azaltılması için, yıkımlar esnasında kullanılan tazyikli su kullanımının artırılması gerekiyor. Binlerce insanımızın canına mal olan ihmaller şimdi de insan ve çevre sağlığını tehlikeye atmamalı. İlgili kurumlar bu konuda yıkımları gerçekleştiren hafriyat firmalarının önünü açarak gerekli tüm kolaylığı sağlamalı, tedbiri almalıdır” diye konuştu.