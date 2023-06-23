Depremzede firmaların daha hızlı ayağa kalkabilmesi için her türlü desteğe ihtiyaç olduğunu belirten Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, üyelerin oda aidatlarının Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından üstlenilmesi talebinde bulundu.

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler Malatya’da sosyal ve ekonomik olarak büyük yaralar açtı. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nın 10 bin üyesinin yüzde 80’i depremden zarar gördü. Malatya TSO üyesi firmaların Oda aidatını dahi ödeyemez duruma geldiğini belirten Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, üyelerin aidatlarının Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından üstlenilmesini talep etti. Depremzede firmaların ticari hayatlarını toparlaması ve yeniden ayağa kalkması için her türlü desteğe ihtiyaç olduğunun altını çizen Başkan Sadıkoğlu, "6 Şubat’ta yaşadığımız depremler şehrimizde binlerce insanımızın hayatını kaybetmesine, on binlerce binamızın yıkılması ve ağır hasar almasına, ekonomik olarak da altından kalkılması zor bir enkaza sebep olmuştur. On bin üyemizin tamamı depremzede olmuş, yüzde 80’inin iş yeri zarar görmüştür. Depremin yaşandığı andan itibaren Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak sosyal ve kurumsal sorumluluklarımızı en iyi şekilde yerine getirmek için gayret gösteriyoruz. Üyelerimizin tamamı ile yaptığımız görüşmeler sonucunda ortaya çıkan tabloyu ve talepleri her platformda dile getiriyoruz. Zor durumdaki üyelerimizin haklı destek beklentileri ve talepleri ciddi boyutlardadır. Ufak büyük demeden her destek üyelerimize bir can suyu niteliğindedir. Oda aidatlarının dahi üyelerimiz için maddi külfet olduğunu ve ödeme yapamadıklarına şahit olmaktayız. Böylesine bir dönemde çatı kuruluşumuz olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Üyelerimizin aidatlarının TOBB tarafından üstlenilmesi için hazırladığımız resmi yazımızı üst kuruluşumuz olan TOBB’a gönderdik. Üyelerimizin yaralarına az da olsa merhem olacak bu desteğe karşılıksız kalınmayacağını umut ediyoruz" dedi.