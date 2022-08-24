Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, TEKNOFEST finalinde Malatya’dan 3 projenin yarışacak olmasının gurur verici olduğunu belirterek, “Türkiye birinciliği alacaklarına inanıyoruz” dedi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, TEKNOFEST finalinde Malatya’dan 3 projenin yarışacak olmasının gurur verici olduğunu belirterek, “Türkiye birinciliği alacaklarına inanıyoruz” dedi.

30 Ağustos - 4 Eylül tarihlerinde Samsun’da düzenlenecek olan TEKNOFEST finallerinde Malatya’dan 3 proje yarışacak. Malatya Yunus Emre Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı ‘Temalı Robot’, Hacı Hüseyin Kölük Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı ‘Çevre ve Teknolojileri’ ve Erman Ilıcak Fen Lisesi öğrencilerinin hazırladığı ‘Turizm Teknolojileri’ projeleri Türkiye birinciliği için yarışacak.

MTSO’nun proje okulu olan Malatya Yunus Emre Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı ’Temalı Robot’ projesinin finale kalmış olmasının gurur verici olduğu ifade eden Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Oda olarak en önemsedikleri konuların başında Mesleki Eğitimin geldiğini söyledi.

“Mesleki eğitime verdiğimiz önemi katlayarak sürdüreceğiz”

2019 yılında Milli Eğitim Bakanlığı ve TOBB arasında imzalanan “81 İl 81 Okul” protokolü çerçevesinde MTSO’nun proje okulu olan Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi başta olmak üzere ildeki tüm meslek liselerine özel bir hassasiyetle yaklaştıklarını belirten Başkan Sadıkoğlu, “TOBB Proje Okulumuz olan Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin daha kaliteli eğitim verebilmesi adına fiziki imkânlarının gelişmesine katkı sunarken her türlü projelerine destek veriyoruz. Proje okulumuz geçtiğimiz yıl ’Akıllı Eczane Sistemi’ projesiyle TEKNOFEST’te Türkiye birincisi oldu. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri yarışmasında da ’Braille Eğitim Cihazı’ projesiyle Türkiye ikincisi oldular. Bu yıl da Samsun’da düzenlenecek TEKNOFEST finalinde yarışacak olmaları gurur verici. Finalde yarışacak 3 okulumuzun öğrencilerini ve danışman öğretmenlerini gönülden kutluyor, başarılar diliyorum. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak Mesleki Eğitime verdiğimiz önemi ve desteği katlayarak sürdüreceğiz. Malatya’mızdaki Mesleki Eğitimin ülkemize rol model olması için atılacak tüm adımlarda Malatya TSO olarak katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.