Ağır hasarlı bina sayısının 40 bin, ticarethane sayısının 20 bin olduğu Malatya’da kontrollü yıkımlar devam ediyor. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, çarşı diye tabir edilen bölgedeki ağır hasarlı binaların yıkım ve moloz kaldırma işlemlerinin daha hızlı yapılması çağrısında bulundu.

Depremden ağır yara alan Malatya’nın ticaret hayatının yeniden ayağa kalkması için daha hızlı adımların atılması gerektiğine vurgu yapan Başkan Sadıkoğlu, “Yıkım ve moloz kaldırma işlerinde çarşı diye tabir ettiğimiz şehir merkezine ağırlık verilmesi gerekiyor. Yıkımlar hızlıca yapılmalı, çarşının ayağa kalkması için düşünülen proje hızlıca uygulanmalıdır. Ekonominin canlı tutulduğu, ticaretin merkezi dediğimiz çarşımız tamamlanmadan, esnafımıza hakları korunarak yeni işyerleri teslim edilmeden tüm konutlar tamamlansa dahi bir anlamı yok. Şehri yeniden ayağa kaldırmak istiyorsak önce ticareti ayağa kaldırmamız lazım. Kışla Caddesi, Akpınar, Halep Caddesi, Milli Egemenlik, İnönü Caddesi ve Niyazi Mısri gibi bölgelerde bir an önce yıkımların tamamlanarak, yerinde dönüşümle yeni işyerlerinin oluşturulması gerekiyor. Bu bölgelerde faaliyet yürüten esnafımızın, tüccarımızın yıllarca geçici iş yerlerinde mücadele etmeye ne psikolojileri ne de ekonomileri müsait değil. Bu konunun takipçisiyiz. Üyelerimizin sorunlarını dile getirmeye, onların sesi olmaya bundan önce olduğu gibi bundan sonra daha yüksek sesle devam edeceğiz” dedi.