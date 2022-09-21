Oda üyelerinin iş ve işlemlerinin daha hızlı bir şekilde yürütülmesi için Malatya TSO hizmet birimlerinin yenilendiğini belirten Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Tüm çalışmalarımızda odak noktamız olan üyelerimizin daha hızlı, şeffaf ve kaliteli hizmet alabilmeleri için hizmet birimlerimizi baştan aşağı yeniledik” dedi.

Oda üyelerinin iş ve işlemlerinin daha hızlı bir şekilde yürütülmesi için Malatya TSO hizmet birimlerinin yenilendiğini belirten Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Tüm çalışmalarımızda odak noktamız olan üyelerimizin daha hızlı, şeffaf ve kaliteli hizmet alabilmeleri için hizmet birimlerimizi baştan aşağı yeniledik” dedi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin iş ve işlemlerinin daha hızlı bir şekilde yürütülmesi için Odanın hizmet katı baştan aşağı yenilendi.

“Üyelerimiz odak noktamızdır”

Daha hızlı, şeffaf ve kaliteli hizmet için yenileme çalışmaları yaptıklarını kaydeden Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Malatya’mız bölgemizin ticari anlamda önemli bir ili. İlimizin en büyük STK’sı olan Odamızı sanayicimize ve ticaret erbaplarımıza yakışır hale getirmek için gayret gösteriyoruz. Bölgemizin en büyük ticaret ve sanayi odası olarak üyelerimizin daha hızlı ve kaliteli hizmet alabilmesi için göreve seçildiğimiz günden bu güne önemli adımlar atıyoruz. Üyelerimizin birçok işlemlerinde oda-banka-kamu daireleri üçgeninde çok fazla zaman harcamasının önüne geçmek için birçok işlemi direk odamızda gerçekleştirmeleri için önemli adımlar attık. Tüm çalışmalarımızda odak noktamız olan üyelerimizin daha hızlı, şeffaf ve kaliteli hizmet alabilmeleri için hizmet birimlerimizi baştan aşağı yeniledik. Çağın gereksinimlerine uygun olarak modernize ettiğimiz hizmet birimlerimiz, yeni yüzü ve uzman personel kadrosu ile üyelerimizin hizmetinde. Umut ediyoruz ki yeni hizmet birimlerimiz ilimiz sanayisi ve ticareti için önemli çalışmalara vesile olur. Odamızı kurumsal anlamda daha yüksek bir seviyeye taşımak için yeni adımlar atmaya devam edeceğiz” dedi.