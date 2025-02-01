Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, kent sanayisi için önem arz eden 6. bölge teşvikleri hakkında güzel haber geldiğini söyledi.

Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’nun günlerdir yapmış olduğu girişim olumlu sonuç verdi, 6. bölge teşvikleri 1 yıl daha uzatıldı. Başkan Sadıkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "6. Bölge teşviklerinden yararlanma süresi 1 yıl daha uzatıldı. Devam etmesi adına yoğun gayret gösterdiğimiz, Malatya’mız, yatırımcımız, üretim ve istihdam adına son derece önem taşıyan yatırımların desteklenmesine yönelik teşvikler 31 Aralık 2025’e kadar devam edecek. Destekleri için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır’a ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.