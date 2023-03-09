Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Malatya’da ciddi bir koordinasyonsuzluk ve yetki karmaşası var. Bu nedenle hızlı hareket edilmiyor. Günlerdir yüksek sesle dillendirmemize rağmen yeni ticaret alanları belirlenip firmalara yer gösterilmedi. Kalan firmaların gitmemesi, gidenlerin de geri dönmesi için daha hızlı hareket edilmeli” dedi.

Ticari hayatın yeniden canlanması için daha hızlı hareket edilmesi gerektiğini belirten Başkan Sadıkoğlu, “Yaşadığımız depremler şehrimiz ekonomisinde büyük bir yara açtı. Şehir merkezindeki esnafın ve tüccarın iş yerlerinin yüzde 80’i ya yıkık ya da ağır hasarlı. İlimizdeki ticari faaliyet yerle bir oldu diyebiliriz. Günlerdir ilimizin ticari hayatı için yüksek sesle dillendirdiğimiz hiçbir talep yerine gelmiyor. Bir an önce ayakta kalan firmaların iş yapmaya başlaması için yeni ticaret alanları belirlenmeli ve firmalara tahsis edilmeli. Üyelerimizin birçoğu yer tahsislerini bekliyor. Biraz daha bekler sonrasında da giderler, böyle olsun istemiyoruz. Bari kalan firmaları tutmak için ciddi adımlar atılsın. Ama ne yazık ki çözüm üretilmiyor. Malatya’da ciddi bir koordinasyonsuzluk var, yetki karmaşası var. Bu nedenle hızlı hareket edilmiyor. İstişareden uzak çalışma yürütülüyor. Malatya TSO olarak bugüne kadar sadece bir defa koordinasyon toplantısına çağırıldık. Bu şehrin ticaretinin ayağa kalması için, üyelerimizin toparlanması için bizlerin fikirleri alınmayacakta kimin fikri alınacak bunu da anlamış değiliz” dedi.

“Çarımız enkaz altında kaldı ama KÇÖ’DE yok”

Battalgazi İlçesinin Kısa Çalışma Ödeneğinden (KÇÖ) faydalanacak ilçeler arasında yer almamasını gündemine alan Başkan Sadıkoğlu, “İŞKUR’un web sayfasında kısa çalışma ödeneğinin uygulanacağı il ve ilçeler arasında Battalgazi ilçesinin yer almamasını anlamakta zorlanıyoruz. Yüzlerce üyemiz bizleri arayarak bu duruma isyan ediyor. Ticaretin merkezi olan çarşımız konum olarak Battalgazi ilçemizde. Çarşımız ekonomik ve sosyal yaşam olarak enkaz altında kalmış, felç olmuş durumda. Bu durumun acilen düzeltilmesini istiyoruz. Battalgazi ilçemizde bulunan işletmelerin kısa çalışma ödeneğinden faydalanamaması demek büyük göçlerin başlaması demektir. İlimizdeki karmaşıklığı bu durumda da görmek mümkün. Günlerdir bu konu hakkında bir açıklama dahi yapılmadı. Yetkililer bir an önce bu konuyu gündemlerine almalı ve gerekli açıklamaları yapmalıdır” diye konuştu.