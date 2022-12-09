Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, esnaf ziyaretinde, “Görev anlayışımızın merkezinde, sayıları on bini bulan üyelerimiz var” dedi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, esnaf ziyaretinde, “Görev anlayışımızın merkezinde, sayıları on bini bulan üyelerimiz var” dedi.

MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Kuyumcular Çarşısı esnafını ziyaret etti. MTSO Yönetim Kurulu Üyesi Mahmuthan Kasap, Meclis Üyesi Mutlu Efe ve 29. Meslek Komitesi Başkanı İlhamin İlhan ile birlikte çarşı esnafını gezen Başkan Sadıkoğlu, sorunları dinleyip talepleri not aldı.

“Sahada olmayı sürdüreceğiz”

Her daim sahada olmayı benimsediklerini belirten Başkan Sadıkoğlu, “Önceki görev dönemimizin büyük bir bölümü pandemi ile geçti. Buna rağmen üyelerimizi iş yerinde ziyaret etmeye, Odamızda düzenlediğimiz faaliyetlerle bir arada olmaya çalıştık. Sahada olmayı, esnafımızı, tüccarımızı ve sanayicimizi iş yerlerinde ziyaret etmeyi bu dönem daha da arttırarak sürdüreceğiz. Üyelerimizden aldığımız talepleri ve sorunları gerek yerel paydaşlarla gerekse çatı kuruluşumuz TOBB ve ilgili bakanlıklarla paylaşmaya devam edeceğiz. Görev anlayışımızın merkezinde sayıları on bini bulan üyelerimiz var” dedi.

Ziyaretten memnun olan kuyumcular çarşısı esnafı ise Sadıkoğlu’nun her zaman kendilerini ziyaret ettiğini söyledi. Sadıkoğlu’nun sorunlara çözüm bulmak için elini taşın altına koyduğuna şahit olduklarını söyleyen esnaflar, yeni dönemin hayırlı olmasını belirtip başarılar diledi.