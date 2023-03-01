Gaziantep’te düzenlenen toplantıya katılan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, geçici ticaret alanlarının acil bir şekilde oluşturulması başta olmak üzere üyelerin sıkıntılarının ve çözüm önerilerinin yer aldığı raporu Ticaret Bakanı Mehmet Muş’a sundu.

Gaziantep’te düzenlenen toplantıya katılan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, geçici ticaret alanlarının acil bir şekilde oluşturulması başta olmak üzere üyelerin sıkıntılarının ve çözüm önerilerinin yer aldığı raporu Ticaret Bakanı Mehmet Muş’a sundu.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu depremin yaşandığı 11 ilin oda ve borsa başkanları ile Gaziantep’te bir araya gelerek durum değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya katılan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, geçici ticaret alanlarının acil bir şekilde oluşturulması başta olmak üzere oda üyelerinin sıkıntılarını ve çözüm önerilerini Bakan Muş’a aktardı.

“En öncelikli talebimiz geçici ticaret alanlarının belirlenerek konteyner çarşıların oluşturulması”

Malatya’nın ticari hayatının yeniden ayağa kalkması için hazırlanan taleplerden oluşan raporu bakana takdim eden Başkan Sadıkoğlu, “6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler sonrasında Malatya’mızda bulunan konutların ve ticari binaların büyük bölümü ciddi hasar aldı. 10 bin üyemizin yüzde 70’inin firması çalışamaz hale gelmiş durumda. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak depremin hemen ardından üyelerimizi arayarak geçmiş olsun dileklerimizi iletip, iş yerlerindeki hasar durumlarını öğrenerek taleplerini aldık. Malatya’mızın ticari hayatının yeniden ayağa kalkması için hazırladığımız raporu Gaziantep’te Ticaret Bakanımız Mehmet Muş’a ve TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’na sunduk. En öncelikli talebimiz geçici ticaret alanlarının acil bir şekilde belirlenerek konteyner çarşıların oluşturulması ve firmalara teslim edilmesi oldu. Kalan firmaları şehrimizde tutmak için hızlı adımlar atmamız gerekiyor" dedi.

Bu konuda ciddi adımlar atılmasını beklediklerini kaydeden Sadıkoğlu, "Geçici de olsa iş yeri imkânı sunmazsak gidenleri geri getirme şansımız yok. Normalleşme sürecinde şehrin ayağa kalkması, ticaretin ayağa kalkmasından geçiyor. Hasar alan iş yerlerinde bulunan ticari ürünlerin çıkarıldığında muhafaza edilecek depo alanlarının tahsis edilmesini talep ettik. Personellerin geri dönebilmesi ve üretimin devam edebilmesi için personellere özel barınma merkezlerinin ivedilikle oluşturulmasını istedik. Şehir içinde yıkılan ve ağır hasar alan iş yerlerinin yerinde dönüşümle ayağa kaldırılmasını istedik. Firmaların beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergilerinin silinmesi ve SGK ödemelerinin en az 1 yıl yapılmamasını istedik. Çek ve fatura (elektrik, doğalgaz, su, internet) gibi ödemelerin en az 1 yıllığına ötelenmesini talep ederek en az 2 yıl ödemesiz faizsiz kredi ve hibe desteği imkânı sunulmasını ilettik. Taleplerimizin acil bir şekilde yerine gelmesi için sürecin takipçisi olacağız” diye konuştu.