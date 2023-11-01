Depremden etkilenen işletmelere 200 bin lira ila 750 bin lira arasında faizsiz ve 2 yıl geri ödemesiz kredi sunulacağını belirten Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “En az yüzde 30 gelir kaybına uğramış hasarsız işletmeler de bu destekten faydalanabilecek” dedi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, deprem bölgesindeki işletmeler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan destek paketini değerlendirdi.

Başkan Sadıkoğlu, “Depremzede üyelerimizin en önemli ihtiyacının finansman olduğunu her platformda yüksek sesle dile getirdik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz akşam kabine toplantısı sonrası deprem bölgesi için yeni bir destek paketi açıkladı. Depremden etkilenen KOBİ’lere 200 bin lira ila 750 bin lira arasında faizsiz kredi sunulacağını duyurdu. Bu desteği memnuniyetle karşılıyoruz. Verilecek sıfır faizli kredi için Cumhurbaşkanımıza ve Sanayi Bakanımıza üyelerimiz adına teşekkür ediyorum” dedi.

“Hasarsız işletmeler de destekten faydalanabilecek"

“Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Projesi” kapsamında toplam 450 milyon dolarlık finansman sağlanacağını kaydeden Başkan Sadıkoğlu, “Destek, az, orta ve ağır hasarlı işletmeler için farklı kademelerde kullandırılacak. Sıfır faizli olan destek, 36 aylık bir süreci kapsıyor. İlk 2 yılı geri ödemesiz olup 3. yılda 3 eşit taksitte geri ödemesi tamamlanacak. Başvurular web sayfası üzerinden yapılabilecek. Depremde hasar almamış ama ticari kaybı olan işletmelerimizde desteklerden faydalanması gerekliliğini daima dile getirdik. Girişimlerimiz olumlu sonuçlandı. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep’in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde en az yüzde 30 gelir kaybına uğramış hasarsız işletmeler de bu destekten faydalanabilecek. Tüm üyelerimizin bu destekten faydalanmaya davet ediyorum” diye konuştu.