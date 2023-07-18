Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Çavuşoğlu Mahallesi’nde bulunan Yeni Sanayi Sitesi esnafı ile bir araya geldi.

Yeni Sanayi Sitesi esnafı ile bir araya gelen Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Sanayideki hasar tespit çalışmalarının detaylı yapılmadığını ve sorunlu olduğunu düşünen esnafımız ciddi bir karmaşanın yaşandığı yeni sanayi sitesinin akıbeti konusunda endişeli. Acil olarak yeniden hasar tespit çalışması yapılarak nihai sonuca göre yerinde dönüşüm veya taşınma gibi çözümler konusunda esnafımızla istişare ederek net bir yol haritası ortaya konulmalı” dedi.

Sanayi esnafının deprem sonrası oluşan sorunları ve mağduriyetleri hakkında bilgiler alan Başkan Sadıkoğlu, tüm konuları ilgili kurumlara ileterek takipçisi olacağını söyledi.

“Esnafımız dükkanlarının akıbetini bilmiyor”

Sanayi esnafının en büyük sorununun dükkanların akıbeti hakkında bilgi sahibi olmaması olduğunun altını çizen Başkan Sadıkoğlu, “Esnafımızın daveti üzerine Yeni Sanayi Sitesi sakinlerimizle bir araya geldik. Esnafımıza bir dokunup bin ah işittik desek yerinde olur. Yaptığımız görüşmeler neticesinde en önemli sorun şu; burada bulunan esnafımızın dükkânlarına sağlıklı hasar tespiti yapılmamış. Detaylı incelenmeden, kılcal çatlak dahi olmamasına rağmen bitişik nizam nedeniyle yüzde 80 dükkana ağır hasarlı raporu verilmiş. Esnafımız dükkânlarının büyük bir bölümünün hasarsız olduğunu düşünüyor. Sanayimizin neredeyse tamamının faaliyette olduğunu görüyoruz. Depremin ilk gününden beri çalışmaya devam eden esnafımız var. Çalışmakta zorundalar, çünkü şehrimizin ticareti burada dönüyor. Sanayi sitesinde bulunan 2580 dükkân sadece bir gün çalışmasa, kapatsa ticaret tıkanır. Böylesine önemli bir sanayinin sakinlerine kulak verilmiyor. Defalarca hasar tespiti için itirazlarda bulunan esnafımıza olumlu ve mantıklı herhangi bir cevap verilmemiş. Esnafımız, ağır hasarlı dükkânların yıkılıp yıkılmayacağı konusunda, genel manada da yeni sanayi sitesinin ne olacağı konusunda da bilgi sahibi değil. Akıllarında hep bir soru işareti ile çalışmaya devam ediyorlar” dedi.

“Sanayi sakinleriyle istişare edilmeli”

Yeni Sanayi Sitesi esnafının yerinde dönüşüm istediğini belirten Başkan Sadıkoğlu, sanayiyle ilgili atılacak en küçük adımda dahi sanayi esnafı ile istişare edilmesi gerektiğini söyledi. Başkan Sadıkoğlu, “Sanayi esnafımız yerinde dönüşüm istiyor. 2580 dükkânın şehrin başka bir bölgesine taşınması çok güç. Zaten burada bulunan dükkânların geneli tek katlı, fazla risk taşımıyor. Yerinde dönüşüm hızlıca yapılabilir. Bu konuda esnafımıza gerekli izinler verilerek önleri açılmalı, yetki ve destek sağlanmalı. Gerek mevcut dükkânların dönüşümü gerekse yeni sanayi sitelerinin oluşturulmasında esnafımızla istişare edilmeli. Esnafımız kimsenin kendilerini dinlemediğinden şikâyetçi. Eğer burada bulunan esnafımızın dükkânları hakkında bir karar alınacaksa kesinlikle kendileriyle istişare edilmelidir. Sanayi esnafımız şehrimiz ticaretinin temel taşıdır, görüşlerine başvurulmalı, dikkate alınmalıdır” şeklinde konuştu.

“Elektrik kesme işlemleri durdurulmalı”

Sanayide dükkanların elektriklerinin kesilmesine sert tepki gösteren Başkan Sadıkoğlu, “Ağır hasar raporu verilen ama herhangi bir sorun teşkil etmeyen dükkânlarda esnafımız çalışmaya devam ediyor. Şimdi de bu dükkânların elektriklerini kesmeye başlamışlar. Allah aşkına bu nasıl bir mantıktır. Elektrik olmadan sanayide hiçbir iş yapılamaz. Hasarsız dükkân bulamayan esnaf dükkânını nereye taşısın. Tonlarca ağırlığındaki makinelerini götürüp bir konteynerde de faaliyet yürütemez. Tamamlanmış herhangi bir sanayi sitesi de bulunmuyor. Elektrik kesme işlemleri hemen durdurulmalı, kesilenler de yeniden açılmalıdır. Bir de elektrik aboneliği iptal edilen esnafımıza yeniden abonelik yaptırılıyormuş. Yeniden abonelik demek yeni işlemler ve yeni abonelik ücreti demek. Resmen sanayi esnafımızın mağduriyetin büyümesi için ellerinden geleni yapıyorlar. Ancak esnafımız yalnız değil, her türlü konuda bizler yanlarındayız. Sorunların çözümü için gerekli girişimlerde bulunup takipçisi olacağız” diye konuştu.