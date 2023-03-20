Deprem bölgesindeki firmaların çek ödeme kabiliyetlerinin kalmadığına dikkat çeken Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 6 Nisan’ı hatırlatarak “6 Nisan tarihinde yürürlüğe girmesi beklenen çek takas sisteminin durdurulması ve sürenin uzatılması elzemdir” dedi.

Yaşanan depremlerle büyük hasar alan Malatya ekonomisi, yeniden ayağa kalkmak için güçlü adımlar bekliyor. Özellikle çek ödemelerinin ertelenmesi konusunda düzenleme beklediklerini birçok kez dile getiren Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 6 Nisan’da yürürlüğe girmesi beklenen çek takas sistemine dikkat çekti.

“Ticari döngü tıkanır”

Deprem bölgesi olan 11 ildeki iş dünyasını zorlayacak konuların arasında çek ödemeleri de olduğunu kaydeden Başkan Sadıkoğlu, “İşyeri yıkılan ve ağır hasar alan binlerce üyemiz var. OSB’mizde birçok fabrika yüzde 25 personel hacmiyle üretime başlayabildi. Böylesi bir zeminde çek ödemelerinin yapılabilmesi çok zor. Şuanda üyelerimizin çek ödeme kabiliyeti bulunmuyor. Üstelik önümüzde 6 Nisan tarihi var. 6 Nisan’da çek takas sistemi yürürlüğe girecek ama şu an kimsenin ödeyecek durumu yok. Takas işleminin durdurulması ve sürenin uzatılması şart. Çek yazan üyemizin, kendisinin de ödemesi gereken başka bir çeki var. Karşılıklı çek ödemeleri yapılamayınca bu kör döngü dalga dalga tüm Türkiye’ye yayılacak. Sadece bizim değil, ticaret yaptığımız diğer iller de etkilenecek. Hal böyle olunca deprem illerindeki firmaların çekleri kabul edilmeyecek. Üyelerimizin mal tedariki tıkanma noktasına gelecek. Ticari döngü bozulacak. Bu nedenle 6 Nisan’da yürürlüğe girecek olan çek takas sisteminin durdurulması ve sürenin uzatılması gerekiyor” dedi.