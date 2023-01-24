Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 24 Ocak’ta yaşanan 6, büyüklüğündeki Sivrice depreminin 3. yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, depremlere her zaman hazırlıklı olunmasını ve yaşanan bu büyük acıdan ders çıkarılması gerektiğini ifade etti.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 24 Ocak’ta yaşanan 6, büyüklüğündeki Sivrice depreminin 3. yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, depremlere her zaman hazırlıklı olunmasını ve yaşanan bu büyük acıdan ders çıkarılması gerektiğini ifade etti.

3 yıl önce Elazığ’ın Sivrice ilçesinde yaşanan 6,8 şiddetindeki depremden en fazla etkilenen illerin başında gelen Malatya’da yaralar sarılırken, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Sadıkoğlu bölge olarak deprem kuşağında yer alan Malatya’da bu tür afetlere her zaman hazırlıklı olunması gerektiğinin altını çizdi. 24 Ocak 2020 tarihinde yaşanılan depremi unutmadıklarını belirten Sadıkoğlu, " 24 Ocak’ta saat 20.55’de meydana gelen deprem toplumsal ve bireysel hafızamızda acı bir tabloyla yer almıştır. Şüphesiz ki ülkemiz, dünyanın en önemli deprem kuşaklarından birinin üzerinde bulunmaktadır. Bu doğrultuda, geçmişte yaşanan depremlerin günümüzde ve gelecekte de yaşanılması kaçınılmaz. Sahip olduğumuz bilgi, birikim ve teknolojinin imkanlarını kullanarak tedbirlerimizi almamız, kurumlarımız ve vatandaşlarımızla bir bütünlük içerisinde her zaman depreme hazırlıklı olmamız ve yaşanan bu büyük acıdan ders çıkarmamız gerekmektedir. 24 Ocak Depreminin 3. yıldönümü vesilesiyle depremlerde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm vatandaşlarımıza sabırlar diliyorum. Bu tür felaketlerin tekrar etmemesini de yüce Allah’tan niyaz ediyoruz” ifadelerine yer verdi.