Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Bursa Uludağ Üniversitesi Öğrenci Topluluklar ile bir araya gelerek, hem onları dinledi hem de belediyenin gençlere yönelik eğitim, barınma ve sosyal desteklerini anlattı.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) öğrencileriyle kahvaltı programında buluştu. Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi ev sahipliğinde Görükle Mahallesi’nde gerçekleştirilen organizasyona Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Okan Şahin ve Serpil Altun ile belediye meclis üyeleri, Nilüfer Kent Konsey Gençlik Meclisi Eş Başkanları Çağrı Önal ve Yağmur Akın’ın yanı sıra BUÜ Öğrenci Topluluklarının temsilcileri katıldı.

Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi Eş Başkanları Çağrı Önal ve Yağmur Akın’ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, belediyenin gençlere sunduğu hizmetleri kapsamlı bir şekilde anlattı. Başkan Şadi Özdemir, öğrencilerin hayatlarını kolaylaştırmak için önemli adımlar attıklarını belirterek, “Nilüfer Belediyesi gençlere her zaman kıymet veren bir belediye” dedi.

Koza Kütüphanesi 7/24 hizmette

Sınav dönemindeki öğrencilere Koza Kütüphanesi’nin 7 gün 24 saat hizmet verdiğini hatırlatan Başkan Şadi Özdemir, ders çalışan öğrencilere gece saat 12’den sonra çorba ikramı yapıldığını dile getirdi.

Belediyenin toplam 7 kütüphane ile hizmet verdiğini hatırlatan Başkan Şadi Özdemir, Koza Kütüphanesi’ndeki 7/24 hizmet uygulamasının diğer kütüphanelerde de hayata geçirilebileceğinin mesajını verdi.

Öğrencilerin beslenme ihtiyaçlarına yönelik de önemli hizmetler sunduklarını ifade eden Şadi Özdemir, BursaRay Üniversite Durağı çıkışında ve kampüs içindeki KYK yurtları önünde, sabah 08:00 ile 10:00 saatleri arasında ücretsiz çorba dağıtımı yapıldığını belirtti. Başkan Şadi Özdemir, Koza Kütüphanesi’nin giriş katında açılan Nilbel Kafe ile öğrencilere uygun fiyata kaliteli hizmet sunduklarını kaydederek, Nilüfer Kent Lokantası’nda 4 kaptan oluşan yemeği 70 liraya sunduklarını sözlerine ekledi.

İki yeni yurt müjdesi

Barınma konusunda da öğrencilere destek olduklarını ifade eden Başkan Şadi Özdemir, yeni yurt müjdesi verdi. Şadi Özdemir, “Belediyemiz bünyesinde 78 kişilik kız öğrenci yurdumuz bulunuyor. Önümüzdeki dönemde yaklaşık 450 ve 100 kişilik iki yeni yurt daha yapacağız. Amacımız öğrencilerimizin sağlıklı, güvenli ve ekonomik şartlarda yaşayarak eğitimlerini sürdürmelerini sağlamak” diye konuştu.

Nilüfer Belediyesi’nin sosyal destek hizmetlerinden de bahseden Başkan Şadi Özdemir, “Giymiyorsan Giydir” projesiyle öğrencilere ücretsiz kıyafet desteği sağladıklarını, Nilpak Çamaşırevi’nde ücretsiz çamaşırhane hizmeti sunduklarını ve 2. el eşya konusunda da destekleri bulunduğunu söyledi. Kültür Müdürlüğü bünyesinde tiyatrodan kodlamaya kadar çeşitli atölyeler düzenlediklerini belirten Başkan Şadi Özdemir, geçen yaz düzenlenen atölyelere 7 bin 500 öğrencinin katıldığını belirtti.

Gençlere kariyer tavsiyeleri

Gençlere kariyer ve siyaset konusunda da önemli tavsiyelerde bulunan Belediye Başkanı Şadi Özdemir, "Siyasete katılmanızı, siyasette olmanızı tavsiye ederim ama kendinizi ileri taşımaktan daha çok, toplumu bir yere taşıma amacında olmanızı tavsiye ederim" dedi. Şadi Özdemir, öğrencilere öncelikle eğitim ve mesleki başarıya odaklanmaları gerektiğini hatırlatarak, "Hangi mesleği yapıyor olursanız olun onun en iyisi olmaya çalışın" önerisinde bulundu.

Toplantıda öğrencilerin talep ve önerilerini de dinleyen Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, gençlerden gelen soruları da cevapladı.