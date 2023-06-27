Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Ramazan, mesajında toplumsal birlikteliğin samimiyetle yaşandığı ve ortak değerlerimizin hatırlandığı bir Kurban Bayramı’na daha ulaşmanın huzuru içerisinde olduğunun altını çizerek, "Tüm İslam Alemi’ni kaynaştıran ve bütünleştiren, sosyal huzurumuzu pekiştiren, manevi değerlerin adeta doruğa ulaştığı bayramlarımız, insanlarımızın dargınlıklara son verdiği, birlik ve beraberlik duygularının pekiştiği, millet olma şuuruna ermenin, ortak değerlerimizi güçlendirmenin ve aramızdaki bağları geliştirmenin de vesilesidir. Bireysel sevinçlerin toplumsal mutluluklara dönüştüğü bu müstesna bayram günleri, daha çok paylaşmak ve daha çok kaynaşmak için önemli birer fırsattır. Bu anlamda bütün kırgınlıklarımızı ve dargınlıklarımızı unutarak kardeşçe kucaklaşmalı ve bayram sevincini hep beraber yaşamalıyız. Bizlere düşen görev, bayramları toplumun her kesimiyle gerçek manada değerlendirebilmek; hep birlikte birlik ve beraberliğimizin perçinlendiği; sevinçte ve üzüntüde, varlıkta ve yoklukta bir ve beraber olabilmenin yüce erdemine ulaşıldığı günler haline getirebilmektir. Bu duygu ve düşüncelerle bütün hemşerilerimin Kurban Bayramlarını tebrik ediyor, bu bayramın sağlıklı ve huzurlu yarınlara vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.