Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Ramazan, Cumhuriyet’in 99. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve heyecanı içerisinde olduklarını belirtti. Ramazan mesajında, ’’Kurtuluş Savaşı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve silah arkadaşlarının önderliğinde, aziz milletimizin inançla ve kararlılıkla bağımsızlığına kavuşabilmek adına mücadeleler verdiği büyük bir zaferle sonuçlanmıştır. Bu büyük zaferin sonucu olarak; şehitlerimiz ve gazilerimiz tarafından bizlere; şanlı tarihimize gururla, geleceğimize ise güvenle bakmamızı sağlayacak bu eşsiz vatan ve Cumhuriyet’imiz armağan edilmiştir. Cumhuriyet’in ilanı, tarihimizde ki en önemli dönüm noktalarından biridir. Cumhuriyet, milletimizin bağımsızlığından ve hürriyetinden asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya haykırışının bir ifadesidir. Cumhuriyet’imizin değerleri aradan geçen 99 yılda necip milletimiz tarafından geri dönülmez bir şekilde sahiplenilmiştir. Bugün ülkemiz güçlü ordusu ve dinamik genç nüfusu ile uluslararası alanda giderek daha da saygın bir konum kazanmıştır. Aziz milletimizin hiçbir fedakarlıktan kaçmayarak ortaya koyduğu azmi ve sarsılmaz iradesi, tüm zorlukları aşmamızda bizlere daima rehber olacaktır. Bu ülkenin fertleri olarak Cumhuriyet’imizin kazanımlarına sahip çıkmak, Cumhuriyeti ve bu cennet vatanı bizlere miras bırakan atalarımıza ve gelecek nesillerimize karşı borcumuzdur. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşerilerimizin Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum. Başta Cumhuriyet’imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve milletimizin birliği ve beraberliği için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle, kahraman gazilerimizi saygıyla ve şükranla anıyorum’’ ifadelerine ver verdi.