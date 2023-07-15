Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Ramazanın yayımladığı mesajda, ‘‘15 Temmuz gecesi vatanımızı, milletimizi, demokrasimizi ve aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen vatan hainleri, milletin silahlarını yine bu aziz ve fedakâr millete doğrultarak kanlı bir darbe girişiminde bulunmuşlardı. Ülkemizin gelişiminin ve kalkınmasının önüne geçemeyen şer odaklarının oyuncağı haline gelmiş bir grup, kendilerini milletin iradesinin üzerinde görmüş, TBMM’yi bombalamış, Cumhurbaşkanı’mızın canına kast etmiş, canice ve alçakça tankları milletimizin üzerlerine sürmüştü. O gün her şey planlıydı. Ancak unuttukları şey, Aziz Milletimizin bin yıllık şanlı tarihinin gereği olarak, her türlü ideolojisiyle ve farklılıklarıyla, tek vücut halinde canı pahasına vatanını savunacağı gerçeğiydi. Milletimiz o gece hürriyetine sahip çıkarak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla sokaklara çıkmış, tankların ve ağır silahların üzerine adeta şehadete koşarcasına yürümüş ve bir işgal teşebbüsünü tarihi bir zafere imza atarak hezimete uğratmıştı. Hürriyetine kimsenin kast edemeyeceğini ortaya koyan milletimiz, o gece demokrasi adına dünyaya büyük bir ders vermiştir. Bu sebepledir ki 15 Temmuz, Türk Milleti’nin canıyla ve kanıyla yazdığı bir destandır. Dünya demokrasi tarihinin belki de en önemli dönüm noktasıdır. Milletin iradesinin karşısında hiçbir gücün duramayacağının göstergesidir. O gece aziz ve şanlı milletimiz tüm dünyaya şunu göstermiştir. Al bayrağımız söz konusu olduğunda, ne hain FETÖ ne de diğer terör maşaları bu milletin asla ve asla önünde duramayacaktır. Genciyle yaşlısıyla bu millet, ilelebet ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde yaşamaya devam edecektir. İstikbalimizi karanlığa boğmak isteyenler hangi isim altında toplanırsa toplansınlar yine gereken cevabı misliyle alacaklardır. Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz gecesinde toprağa düşen tüm aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Vatanı için canını ortaya koyan gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu toprakların insanları olarak aziz milletimiz ve bizler, şehitlerimizin mirasına daima sahip çıkacağız’’ dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nüz kutlu olsun.